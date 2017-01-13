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НБУ назвал "сезонный спад деловой активности" причиной падения гривны

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Как уточнил заместитель главы НБУ Олег Чурий, в пятницу регулятор проведет аукцион по продаже иностранной валюты. Ожидаемый объем аукциона — до 100 млн долл США.
Национальный банк Украины
Украинское фото

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Национальном банке Украины связали падение курса гривны с "сезонным спадом деловой активности".

Валерия Гонтарева
НБУ / Facebook
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Напомним, на пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 2725,16 за 100 долларов. Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2910,20 грн за 100 евро, российского рубля — 4,580 грн за 10 рублей. Вместе с тем наличный евро в обменниках в пятницу в первой половине дня превысил в продаже отметку в 31 грн.

"В первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных в Украине, совпавших с рабочими днями в США и Европе. Но этот фактор был временный. Сейчас ниже, чем в предыдущие месяцы, предложение валюты обуславливает традиционный для первых месяцев года сезонный спад деловой активности, который, в частности, состоит в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы", — цитирует зама главы НБУ Олега Чурия пресс-служба регулятора.

Он отметил, что роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт, чему также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды.

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По его словам, в пятницу НБУ проведет аукцион по продаже иностранной валюты. Объем аукциона — до 100 млн долл США.

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