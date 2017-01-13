Евро в обменниках Киева превысил отметку в 31 грн

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Курс наличного евро в столичных обменниках в пятницу в первой половине дня превысил в продаже отметку в 31 грн.

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Как следует из данных, опубликованных на портале finance.ua, евро в продаже в обменниках торгуется в диапазоне 30-31,25 грн.

Скриншот tables.finance.ua Курс наличного евро в обменниках

В покупке евро достиг отметки в 30,25 грн.

Скриншот tables.finance.ua Курс наличного евро в обменниках

Средний курс наличного евро, как отмечается на сайте, составляет в покупке 29,47 грн, в продаже — 30,69 грн.

Наличный доллар в продаже превысил отметку в 29 грн.

Скриншот tables.finance.ua Курс наличного доллара в обменниках

Средний курс доллара составляет в покупке 27,96 грн, в продаже — 28,81 грн.

Напомним, на пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 2725,16 за 100 долларов. Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2910,20 грн за 100 евро, российского рубля — 4,580 грн за 10 рублей.

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Ранее директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко заявил, что Нацбанк объявил о проведении аукциона по покупке около 100 миллионов долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны, так как в период новогодних праздников курс гривны упал по отношению к доллару.

В регуляторе отметили, что на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту в связи с совпадением рождественских выходных в Украине и рабочими днями в Европе.

В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и, как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.