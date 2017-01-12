Эксперт: гривна нестабильна из-за ухудшения инвестиционного климата

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В среду Нацбанк снизил курс гривны до 27,19 гривен за доллар, при этом средний курс доллара в банках вырос до 28 гривен, в то время как на черном рынке доллар продают больше чем за 28 гривен. Курс евро от доллара особо не отличается. НБУ установил его на уровне 28,73 гривен.

О том, что происходит с курсом гривны, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.

"Основная причина здесь, безусловно, существенное ухудшение инвестиционного климата. Связано это, после таких достаточно глобальных скандалов и с офшорами, и с е-декларациями чиновников, то, что дало однозначный месседж нашим европейским партнерам, в том числе, США, о том, что, к сожалению, вся помощь или большинство этой помощи, которая идет в виде грантов, в виде кредитов и финансирования, она все-таки в значительной степени разворовывается. Потому все это сказывается на притоках инвестиций, которые, по сути, уже у нас не существуют", — пояснил Шевченко.

Национальный банк Украины во вторник, 10 января, объявлял аукцион по продаже валюты, увеличив заявку до 100 миллионов долларов с 70-ти. В результате было продано 51 миллион долларов, при спросе более чем в 57 миллионов. Минимальный курс продажи валюты составил 27,10 гривен за доллар, максимальный – 27,21.