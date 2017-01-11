Суслов: увеличение госдолга спровоцирует курс доллара выше 30 грн

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Национализация "ПриватБанка" привела к увеличению государственного долга. Такие выводы делает проект "Цена государства". И это несмотря на то, что в Министерстве финансов отчитывались о том, что госдолг сократился на 1% — до 68 миллиардов долларов.

Как утверждают специалисты проекта "Цена государства", ситуацию меняет национализация "ПриватБанка", так как на его докапитализацию уже было выпущено почти 110 миллиардов гривен облигаций внутреннего государственного займа. Таким образом, госдолг страны вырос и на конец декабря, по подсчетам специалистов, составил примерно 71 миллиард долларов.

В проекте "Цена государства" подводят итог, что обязательства каждого работающего украинца за минувший год выросли на 20,5 тысяч гривен. Теперь каждый из работающих граждан должен кредиторам больше 115 тысяч гривен.

Ситуацию с госдолгом страны в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-министр экономики Виктор Суслов.

Оценки, которые дали специалисты из проекта "Цена государства" национализации "ПриватБанка", реалистичны?

— Это так и есть. Официально ведь объявлено, что 116 миллиардов гривен нужно для докапитализации "ПриватБанка". Эти деньги берутся за счет увеличения государственного долга, поскольку Минфин не имеет денег, вносит облигации государственного долга в уставной фонд банка и увеличивает, соответственно, государственный долг Украины. А дальше уже НБУ, выкупая эти облигации, монетизирует за счет эмиссии "ПриватБанк", как он это деле в ряде других случаев. И, соответственно, у нас получается, что "ПриватБанк" спасается буквально за счет всего народа. Это правильно.

Насколько сумма в 71 миллиард долларов является критичной для госдолга?

— Для государственного долга существует такой мировой норматив признанный, что 60% от валового продукта — это критичная сумма. А 71 миллиард переваливает за 70% ВВП Украины. И, соответственно, можно утверждать, что да, эта сумма критична. Государству будет достаточно сложно обслуживать такой государственный долг. Но, правда, как мы знаем, сейчас уже сразу Минфин готовится к принятию ряда решений по реструктуризации своих обязательств, в частности перед НБУ, по государственному долгу.

То есть 71 миллиард — это и внешний госдолг, и внутренний?

— И внешний госдолг, и внутренний. Конечно, ситуация с внешним долгом у нас, я бы сказал, еще более тревожная, чем с внутренним. Хотя бы потому, что там нет значительной доли долга перед НБУ, который можно реструктуризировать. И любые неплатежи по внешним долгам сразу же превращаются, конечно, в дефолт государства. Поэтому там серьезнее вопрос.

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Сколько Украине в 2017 году нужно выплатить своим кредиторам?

— Если говорить по нашим внешним долгам, то есть данные официальные НБУ с октября 2016 года по октябрь 2017-го. Конечно, по государственному долгу здесь не очень большие выплаты. У нас правительство должно выплатить миллиард и 39 миллионов долларов, у нас НБУ должен выплатить 134 миллиона долларов. Это именно по линии государственной. И довольно значительные выплаты у нас по линии коммерческого сектора, о чем нужно говорить дополнительно. Но здесь, правда, не учтены три миллиарда долларов долга Украины перед РФ, спорный и известный всем пункт. И вот после 15 января должен начаться суд в Лондоне, где Россия попытается взыскать с Украины дополнительно эти три миллиарда. Если без этих трех миллиардов, то по государственному долгу сумма терпима. Я обращаю внимание на критическую ситуацию в коммерческом секторе специально, потому что все равно последуют очередные дефолты наших многих банков, которые не смогут выплатить свои обязательства по займам у иностранных банков, все равно последуют дефолты крупных промышленных и других корпораций, сельскохозяйственных. Часть таких дефолтов уже состоялась. То есть украинская экономика в целом из-за долгов в катастрофическом состоянии находится.

Что это может за собой повлечь для рядовых украинцев?

— Если кто-то думает, что для украинцев это все хорошо, то это абсолютно не так. Во-первых, дефолты даже банков и в коммерческом секторе постоянно сопровождаются, как мы знаем, утратой украинцами огромных средств в обанкротившихся банках, утратой рабочих мест, остановкой работы предприятий. Никто никогда никому не докажет, что рост долгов — это хорошо для рядового украинца. Это все плохо. Классический случай по спасению "ПриватБанка", с чего мы с вами начали. Это 116 миллиардов эмиссии, которая необходима для восстановления платежеспособности учреждения. Если это проводится за счет эмиссии, то, значит, все это оплатят граждане через растущие цены на товары и услуги, значит, будет дальнейшее падение курса гривны. И, опять-таки, потеряет население. Главная пострадавшая сторона — это граждане.

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Насколько в результате этого может упасть гривна?

— Разные есть прогнозы. Сейчас мы не знаем, когда, в какие периоды, этого пока еще и НБУ не знает, какие объемы дополнительной гривны будут выходить на денежный рынок. Но то, что курс упадет значительно ниже 30 гривен за доллар, это понятно. Есть отдельные компетентные прогнозы, где утверждается, что и 50 гривен за доллар может быть. Но я думаю, что курс упадет не ниже, чем 35 гривен за доллар.

То есть 30-35 гривен за доллар — это тот интервал, который вы прогнозируете до конца года?

— То, что гривна неизбежно будет падать — это все знают и понимают. Потому что экономика рушится, экспорт падает. Все последствия экономической политики правительства граждане в полном объеме почувствуют на себе.

Ранее экономист, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что за 2,5 года Украина так и не продвинулась в вопросе приватизации Одесского припортового завода.

А эксперт в финансовой сфере Алексей Кущ в эфире "ГС" заявил, что практически все активы основных базовых рынков обесценились до минимальных показателей, поэтому инвестора для "ПривтБанка" найти будет крайне сложно.