Минфин докапитализирует "ПриватБанк" на 64 млрд грн в виде ОВГЗ

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины разрешил Министерству финансов в рамках программы докапитализации национализированного "ПриватБанка" на 116,8 млрд грн выпустить на половину суммы облигации внутреннего государственного займа с привязкой к курсу доллара (индексированные ОВГЗ). Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Предлагается дать возможность Минфину для докапитализации "ПриватБанка" выпустить ОВГЗ на 64 млрд грн с индексированной стоимостью. Это не новые средства, просто это дает возможность Минфину выпускать, кроме обычных гривневых, ОВГЗ-облигации с индексированной стоимостью, чтобы покрыть несбалансированную валютную позицию "ПриватБанка", — сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя принятое постановление.

При этом министр отметил, что срок обращения индексированных ОВГЗ не будет отличаться от гривневых и составит 15 лет, однако максимальная годовая ставка составит 6% (в гривневых ОВГЗ — 10,5%), передает УНИАН.

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Правительство Украины ранее в декабре приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "Приватбанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.