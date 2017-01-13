Совет НБУ 17 января заслушает данные о состоянии валютного рынка

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Совет Национального банка Украины 17 января проведет заседание, на котором в порядке контроля заслушает информацию правления НБУ о состоянии валютного рынка, а также предложения по его стабилизации.

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Об этом говорится в комментарии главы совета НБУ Богдана Данилишина, опубликованном на сайте Нацбанка.

"Совет Национального банка отслеживает развитие ситуации и предоставляет свои рекомендации правлению НБУ для принятия оперативных решений", — отметил Данилишин.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины планирует продать на валютном аукционе около 100 миллионов долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны.