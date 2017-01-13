Экономика
RSS

Совет НБУ 17 января заслушает данные о состоянии валютного рынка

Тема:

Экономика Украины. Падение гривны (208)

(обновлено: )2901
Глава совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что "совет Национального банка отслеживает развитие ситуации и предоставляет свои рекомендации правлению НБУ для принятия оперативных решений" по состоянию валютного рынка.
Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
РИА Новости Украина Андрей Лубенский

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Совет Национального банка Украины 17 января проведет заседание, на котором в порядке контроля заслушает информацию правления НБУ о состоянии валютного рынка, а также предложения по его стабилизации.

Читайте также: Ситуация с падением гривны выровняется только к весне — Скаршевский

Об этом говорится в комментарии главы совета НБУ Богдана Данилишина, опубликованном на сайте Нацбанка.

"Совет Национального банка отслеживает развитие ситуации и предоставляет свои рекомендации правлению НБУ для принятия оперативных решений", — отметил Данилишин.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины планирует продать на валютном аукционе около 100 миллионов долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Национальный банк Украины
Экономика Украины. Падение гривны
Смена власти в США
Взять и запретить. Культурная война с РФ
Украина в снежном плену - испытание власти