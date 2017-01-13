Ситуация с падением гривны выровняется только к весне - Скаршевский

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

С началом 2017 года стартовал очередной виток девальвации гривны. За неделю после новогодних праздников курс доллара достиг отметки в 27 гривен, а затем и преодолел ее. На пятницу, 13 января Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 2725,16 за 100 долларов. Вместе с тем наличный доллар в первой половине дня пятницы достиг 29 грн, а евро в продаже превысил отметку в 31 грн.

При этом в НБУ связывают падение курса гривны с "сезонным спадом деловой активности".

"В первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных в Украине, совпавших с рабочими днями в США и Европе. Но этот фактор был временный. Сейчас ниже, чем в предыдущие месяцы, предложение валюты обуславливает традиционный для первых месяцев года сезонный спад деловой активности, который, в частности, состоит в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы", - цитирует зама главы НБУ Олега Чурия пресс-служба регулятора.

Экономист Виктор Скаршевский отмечает, что кроме сезонного фактора на курс гривны оказывает значительное давление психологический фактор, связанный с национализацией "ПриватБанка" и недавним объявлением о неплатежеспособности "Платинум банка".

"Банкротство "Платинум Банка" привело к тому, что нужно выплатить больше 4 миллиардов гривен. Выплаты начнутся не раньше чем через месяц, но люди в ожидании дополнительной гривны на рынке пытаются купить доллары уже сейчас, потому что потом будет дороже.

Психологически на курс давит и ситуация с "ПриватБанком": Минфин выпустил облигации на 116 млрд гривен, до этого "Приват" получил от НБУ 25 млрд гривен на поддержание ликвидности, сейчас в банке проблема с валютой и спрос на нее, может идти и от банка. Чтобы выплатить валютные депозиты банку нужно покупать валюту. Плюс январские пенсии выплатили в декабре. Как обычно в декабре правительство из бюджета выплатило в несколько раз больше сумму, и на рынок попало много наличности. Так как люди не верят в гривну, эта сумма пошла на валютный рынок", — подчеркнул Скаршевский.

Помимо этого эксперт отметил, что экспортеры, пока идет девальвация, могут придерживать валюту, провоцируя еще большее обесценивание гривны.

"Ситуация более-менее выровняется к весне, когда экспортеры будут больше продавать валюты. Но если брать тенденцию в целом, то среднегодовой курс может составить 30-31 гривен за доллар, если не будет сильных потрясений", — сказал эксперт.

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"Если ухудшится внешнеэкономическая конъюнктура, особенно по металлу, есть такие предпосылки, курс может составить 33-35 гривны за доллар по году. В любом случае, колебания будут как и в прошлом году, но эта волатильность будет идти в сторону девальвации", — добавил Скаршевский.