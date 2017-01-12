НБУ заявил о подозрительных операциях клиентов 40 банков за 2016 г

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины в 2016 году направил правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 40 банков, сообщается в четверг на сайте регулятора.

"Национальный банк Украины в течение 2016 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и двух небанковских финансовых учреждений", — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, предоставленная правоохранителям информация, в частности, касалась проведения клиентами финансовых операций с наличностью в больших объемах, операций по покупке и перечислению средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов, "схемных" финансовых операций, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения средств или выводиться из страны капиталы.

Ведомство отметило, что НБУ неоднократно в течение года сообщал правоохранителям о подозрительных операциях во время выполнения резидентами долговых обязательств по привлеченным от нерезидентов кредитам и займам в иностранной валюте.

"В прошлом году проводить схемные операции стало намного труднее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений. Кроме того, НБУ находится в постоянном диалоге с рынком и правоохранительными органами для предупреждения актуальных рисков", – отметил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза, слова которого приводит сайт Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Национальный банк принял решение об отнесении к неплатежеспособным "Платинум Банка", входящего во вторую двадцатку по объему активов.