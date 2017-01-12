Украинцы уже понимают, что их грабят, но что делать, пока не знают

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

После политического затишья в дни новогодних и рождественских каникул украинцы начинают проявлять протестную активность. Многие ощутили в эти праздничные дни, насколько быстро опустошается кошелек, многие задумались: удастся ли его снова наполнить?

Возможностей найти работу все меньше: избранный украинской элитой путь "евроинтеграции" оказался уж очень тернист для простых граждан. Закрываются предприятия, все больше безработных – по данным Минсоцполитики их уже 10 миллионов.

А заявление премьера Владимира Гройсмана о том, что он не собирается "содержать безработных" (и пусть для них рабочие места создаст Государственная служба занятости) стало для многих очередным свидетельством того, что власть не собирается заботиться не то что о народном благосостоянии, но даже о выживании…

Все это не новость для активистов "Банковского бунта" и "Защиты украинского народа", которые в четверг пришли митинговать к зданию Нацбанка. По их словам, "страной фактически правят банкиры, они грабят украинцев".

Митингующие подняли черные и красные флаги с черепом и костями, развернули плакат с требованием искоренить коррупцию в банковской системе.

"Мы протестуем здесь регулярно, и вот теперь вынуждены выйти на первый в этом году митинг, потому что наши требования не выполнены", — сказал один из участников митинга.

По его словам, требования к президенту, правительству, к Генпрокуратуре и всем органам власти просты: "привлечь к уголовной ответственности владельцев банков и кредитных союзов, обманувших людей".

Но не только: выступившие на митинге потребовали от высшей власти "сделать так, чтобы украинский народ мог жить и развиваться в самой красивой стране, которая называется Украина", а для этого – вернуть народу то, что ему по праву (по Конституции) принадлежит – газ, нефть, вообще недра. Но вернуть мирным путем, "без оружия и таких подобных вещей".

Как это сделать мирно, сами митингующие не знают. Один из ораторов сообщил, что участники "Банковского бунта" принимали участие в марше националистов в честь дня рождения Степана Бандеры, признав, что "Бандера – это фигура неоднозначная". Но зато, сказал выступающий, "все могли видеть знамена с надписью "Банковский бунт", могли узнать об акции, которая, по его словам, "носит просветительский характер".

Похоже, народ начинает понимать, что его грабят, но пока не знает, что с этим делать. Призывы вернуть награбленное "мирным путем" и "без оружия", понятно – простое сотрясение воздуха. А участие в марше далеко не мирных поклонников Бандеры вряд ли только от желания "просветить народ".

Если вспомнить о результатах социологических исследований, показывающих катастрофически низкий уровень доверия не только ко всем институтам власти, но и к политическим партиям, становится понятно – у граждан остается все меньше инструментов для цивилизованных форм борьбы за свои права.

Впрочем, активисты заверили, что намерены действовать мирно.

"Будем протестовать до тех пор, пока власть нас не услышит", — сказал оратор.

Ранее в Киеве проходили митинги с требованиями вернуть людям сбережения, пропавшие в лопнувших и ликвидированных банках и отправить в отставку главу НБУ Валерию Гонтареву.

Напомним, в Украине были закрыты десятки банковских учреждений. По словам экспертов, при этом "испарились" миллиарды. Экс-президент Украины и бывший банкир Виктор Ющенко назвал закрытие 84-х банков "трагедией для экономики".

Вкладчики требуют вернуть им их деньги, а политики ведут свою игру. Так, фракция партии "Батькивщина" в парламенте зарегистрировала проект постановления о создании комиссии по расследованию деятельности главы НБУ.

В свою очередь, Гонтарева считает, что регулятору за последние несколько лет удалось стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, а политические акции, которые проводятся под стенами НБУ, только подрывают стабильность.