Савченко: опубликованные списки пленных некорректны

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Опубликованные списки пленных сейчас некорректны, данные будут уточняться. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила народный депутат Украины Надежда Савченко.

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"Списки должны быть дополненными, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять, и всем миром собрать это будет гораздо легче. И я предоставлю запросы в соответствующие силовые структуры, ведется ли в каждом подразделении, в каждой соответствующей силовой структуре список потерь. И какими они считаются — без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать, и до того сотрудничала, с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они так же все делают для того, чтобы люди были обменены, так же с ОБСЕ", — говорит Савченко.

Нардеп считает, что списки пленных должны были быть предоставлены всем мировым политикам, и в первую очередь "нормандской четверке".

Во вторник, 10 января, Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В СБУ негативно отнеслись к публикации Савченко списков украинских пленных, пообещав выяснить их происхождение.