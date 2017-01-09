Павлив: наметилось выздоровление украинской нации

Беседовал Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Уровень жизни в Украине продолжает падать, люди разочарованы и обмануты в своих надеждах и ожиданиях (те, у кого после «евромайдана» они были). Но настроения внутри страны меняются, меняется внешнеполитическая обстановка, и есть надежда на то, что в 2017 году произойдет переформатирование власти. И это будет благом для страны.

Об этом сказал в интервью РИА Новости Украина политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив. РИА Новости Украина Евгений Котенко Итоги-2016, опрос депутатов. Украина падает все ниже и ниже

В 2016 году в Украине произошло много событий, сменилось правительство, было много политических скандалов, громких разоблачений… Но что существенно изменилось для украинцев?

— Если говорить о карманах граждан, то произошли существенные изменения к худшему. Но есть и позитивные изменения: меняются настроения внутри страны. На фоне, конечно, большого разочарования, фрустрации, нереализованных ожиданий — тем не менее, формируется ожидание того, что альтернатива нынешнему тупиковому пути существует.

Как я говорил и год назад, постепенно происходит выздоровление украинской нации от радикализма, от простых решений, от крайних форм популизма. Это позитивная тенденция.

Хотя, конечно, если говорить об уровне жизни, конечно, Украина в 2016 году "шагнула" еще глубже по сравнению с годом предыдущим.

Это внутри страны, а если говорить о внешнеполитическом аспекте?

— Скажем так: внешняя ситуация формирует некие предпосылки для смены власти в Украине. А это, безусловно, будет благом для страны. Чем быстрее действующая ныне власть покинет кабинеты на Печерских холмах, тем лучше для страны.

И действительно, вне Украины сейчас формируются предпосылки для того, чтобы смена власти здесь произошла. Это и настроения в Европе, и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Целый ряд факторов позволяет говорить о наметившейся позитивной перспективе.

Можно констатировать, что нынешняя власть потерпела поражение на всех геополитических фронтах и показала свою полную неквалифицированность, полное отсутствие компетенции.

В Москве Дорогомиловский суд недавно признал "евромайдан" государственным переворотом. Какие, на Ваш взгляд, будут последствия?

— Полагаю, что это решение и во внутренней, и во внешнеполитической повестке будет иметь ничтожный характер и ничтожные последствия. Наверное, там кто-нибудь где-нибудь годовую ведомость закрывает и поэтому такой перформанс устроен — в моем понимании, бестолковый и ненужный.

То есть, вы думаете, что какого-то влияния на позицию России по отношению к Киеву это…

— Не окажет.

Ваш прогноз развития политической ситуации в Украине в 2017 году?

— Уже происходят глубинные изменения, и этот процесс продолжится. Это, несомненно, связано и со сменой администрации в Вашингтоне, и еще с целым рядом вопросов во внешнеполитической повестке.

Высока вероятность того, что произойдет переформатирование власти в течение 2017 года. Раньше или позже, но вероятность такая есть. Это откроет возможности для выхода из того тупика, в котором оказалась Украина.

Скажем прямо, действующий режим толкает, уже столкнул Украину в пропасть, поэтому любой выход из этой ситуации будет огромным плюсом для страны.

Есть ли предпосылки к урегулированию конфликта на Донбассе? Или же там, напротив, возможна эскалация?

— Попыток активизации, как с одной, так и с другой стороны, я не исключаю, но вряд ли любая активизация будет носить долгосрочный системный характер, по примеру событий у Дебальцево в 2015 году. Полагаю, принципиальных подвижек в минском вопросе (в реализации минских договоренностей, — Ред.) до смены власти в Украине не будет.

Именно Украина является блокирующим фактором, украинская власть… Но, как я уже сказал, есть вероятность, что в 2017 году произойдет перебалансировка, переформатирование власти.

Вы говорите о мирном переформатировании власти путем досрочных выборов? Или…

— Вариантов много. Я предполагаю, что выборы — это один из этих вариантов.