Интервью
RSS

Павлив: наметилось выздоровление украинской нации

Тема:

Привет, год 2017! (79)

(обновлено: )37151
Чем быстрее действующая ныне власть покинет свои кабинеты на Печерских холмах, тем лучше для страны. И действительно, вне Украины формируются предпосылки для того, чтобы смена власти здесь произошла, считает политолог Михаил Павлив.
Политический эксперт Михаил Павлив
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Беседовал Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Уровень жизни в Украине продолжает падать, люди разочарованы и обмануты в своих надеждах и ожиданиях (те, у кого после «евромайдана» они были). Но настроения внутри страны меняются, меняется внешнеполитическая обстановка, и есть надежда на то, что в 2017 году произойдет переформатирование власти. И это будет благом для страны.

Об этом сказал в интервью РИА Новости Украина политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

Верховная Рада Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Итоги-2016, опрос депутатов. Украина падает все ниже и ниже

В 2016 году в Украине произошло много событий, сменилось правительство, было много политических скандалов, громких разоблачений… Но что существенно изменилось для украинцев?

— Если говорить о карманах  граждан, то произошли существенные  изменения к худшему. Но есть и позитивные изменения: меняются настроения внутри страны. На фоне, конечно, большого разочарования, фрустрации, нереализованных ожиданий — тем не менее, формируется ожидание того, что альтернатива нынешнему тупиковому пути существует.

Как я говорил и год назад, постепенно происходит выздоровление украинской нации от радикализма, от простых решений, от крайних форм популизма. Это позитивная тенденция.

Хотя, конечно, если говорить об уровне жизни, конечно, Украина в 2016 году "шагнула" еще глубже по сравнению с годом предыдущим.

Это внутри страны, а если говорить о внешнеполитическом аспекте?

— Скажем так: внешняя ситуация формирует некие предпосылки для смены власти в Украине. А это, безусловно, будет благом для страны. Чем быстрее действующая ныне власть покинет кабинеты на Печерских холмах, тем лучше для страны.

И действительно, вне Украины сейчас формируются предпосылки для того, чтобы смена власти здесь произошла. Это и настроения в Европе, и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Целый ряд факторов позволяет говорить о наметившейся позитивной перспективе.

Можно констатировать, что нынешняя власть потерпела поражение на всех геополитических фронтах и показала свою полную неквалифицированность, полное отсутствие компетенции.

Сергей Рогов
Известия
Сергей Рогов: что оставил после себя Обама, чего ждать от Трампа

В Москве Дорогомиловский суд недавно признал "евромайдан" государственным переворотом. Какие, на Ваш взгляд, будут последствия?

— Полагаю, что это решение  и во внутренней, и во внешнеполитической  повестке будет иметь ничтожный  характер и ничтожные последствия. Наверное, там кто-нибудь где-нибудь годовую ведомость закрывает и поэтому такой перформанс устроен — в моем понимании, бестолковый и ненужный.

То есть, вы думаете, что какого-то влияния на позицию России по отношению к Киеву это…

— Не окажет.

Ваш прогноз развития политической ситуации в Украине в 2017 году?

— Уже происходят глубинные  изменения, и этот процесс продолжится. Это, несомненно, связано и со  сменой администрации в Вашингтоне, и еще с целым рядом вопросов во внешнеполитической повестке.

Высока вероятность того, что произойдет переформатирование власти в течение 2017 года. Раньше или позже, но вероятность такая есть. Это откроет возможности для выхода из того тупика, в котором оказалась Украина.

Скажем прямо, действующий режим толкает, уже столкнул Украину в пропасть, поэтому любой выход из этой ситуации будет огромным плюсом для страны.

Президентский вертолет Петра Порошенко в Донецкой области
REUTERS Mikhail Palinchak
Год 2017: сценарии для Донбасса

Есть ли предпосылки к урегулированию конфликта на Донбассе? Или же там, напротив, возможна эскалация?

— Попыток активизации, как  с одной, так и с другой стороны, я не исключаю, но вряд ли  любая активизация будет носить  долгосрочный системный характер, по примеру событий у Дебальцево в 2015 году. Полагаю, принципиальных подвижек в минском вопросе (в реализации минских договоренностей, — Ред.) до смены власти в Украине не будет.

Именно Украина является блокирующим фактором, украинская власть… Но, как я уже сказал, есть вероятность, что в 2017 году произойдет перебалансировка, переформатирование власти.

Вы говорите о мирном переформатировании власти путем досрочных выборов? Или…

— Вариантов много. Я предполагаю, что выборы — это один из  этих вариантов.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Сергей Пашинский. Архивное фото
Стрельба Пашинского и записи Портнова
Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия
Привет, год 2017!
Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными