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Обама не обеспечивает "гладкую" передачу власти - Трамп

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (251)

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Дональд Трамп в своем микроблоге заявил, что старается не обращать внимание "на многочисленные подстрекательские заявления" президента Барака Обамы и на препятствия.
Дональд Трамп и Барак Обама
REUTERS Kevin Lamarque

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Уходящий президент Барак Обама не обеспечивает "гладкую" передачу власти и создает препятствия новому президенту США Дональду Трампу, заявил избранный глава государства, сообщает РИА Новости.

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"Я стараюсь не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О (Обамы — ред.) и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти — нет!" — написал Трамп в Twitter.

Демократ Обама резко критиковал республиканца Трампа в ходе предвыборной компании, но после избрания миллиардера пообещал помогать ему в передаче власти. Белый дом сообщал, что Обама и Трамп, помимо личной встречи в Белом доме в ноябре, провели несколько раундов телефонных переговоров. Вместе с тем, уходящая администрация выражала недовольство некоторыми действиями Трампа после избрания, включая его разговоры с иностранными лидерами без использования подсказок госдепартамента.

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