Обама не обеспечивает "гладкую" передачу власти - Трамп

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Уходящий президент Барак Обама не обеспечивает "гладкую" передачу власти и создает препятствия новому президенту США Дональду Трампу, заявил избранный глава государства, сообщает РИА Новости.

"Я стараюсь не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О (Обамы — ред.) и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти — нет!" — написал Трамп в Twitter.

Демократ Обама резко критиковал республиканца Трампа в ходе предвыборной компании, но после избрания миллиардера пообещал помогать ему в передаче власти. Белый дом сообщал, что Обама и Трамп, помимо личной встречи в Белом доме в ноябре, провели несколько раундов телефонных переговоров. Вместе с тем, уходящая администрация выражала недовольство некоторыми действиями Трампа после избрания, включая его разговоры с иностранными лидерами без использования подсказок госдепартамента.