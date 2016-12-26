Трамп стремится к новому сближению с Кремлем - СМИ

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Избранный американский президент Дональд Трамп стремится к снятию санкций с России и признанию ее сферы влияния "по рекомендации экс-госсекретаря США Генри Киссинджера", сообщил таблоид Bild со ссылкой на аналитический доклад "западно-европейских спецслужб", который базируется на "информации команды Трампа".

При этом издание не указывает, о каком конкретно документе и каких спецслужбах идет речь.

Согласно этому документу, отмечает таблоид, рекомендации экс-госсекретаря, который "должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном", включают в себя признание США за Россией "сферы политического влияния" в бывших советских республиках от Белоруссии, Украины и Грузии до Казахстана, то есть в "пространстве между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем".

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По информации издания, Киссинджеру также поручено разработать план урегулирования конфликта в Украине, его основной идеей должны стать гарантии России для безопасности восточной Украины в обмен на отказ Запада затрагивать в дальнейшем вопрос о принадлежности Крыма, который "перестанет быть темой между старыми супердержавами".

"Трамп стремится к новому сближению с Кремлем", — пишет таблоид, добавляя, что Киссинджер "был одним из первых, к кому обратился за советом Дональд Трамп сразу после своей победы", причем опыт дипломата представляется особенно ценным в свете "вероятности новой холодной войны, а также взаимной напряженности между Дональдом Трампом и правительством в Китае".

По информации издания, у Киссинджера "есть ясные представления о будущих отношениях ядерных держав (России и США — ред.)". Как сообщает таблоид, дипломат "полагает, что сближение с Россией является правильным шагом для того, чтобы позиционировать себя против все более могущественного в военном плане Китая", а паритет между РФ и США "усилит глобальную безопасность".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом Демократической партии Хиллари Клинтон. Новая администрация США во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.