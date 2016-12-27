Трамп: ООН сейчас является "клубом", где люди хорошо проводят время

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ООН в настоящее время является местом, где люди собираются для хорошего времяпрепровождения и разговоров, несмотря на огромный потенциал организации.

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"ООН имеет огромный потенциал, однако сейчас это всего лишь клуб, чтобы люди могли собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Как печально!" — написал он на своей странице в Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.

США ранее в Совбезе ООН впервые воздержались при голосовании по резолюции, осуждающей поселенческую активность Израиля на палестинских территориях. Решение США позволило принять резолюцию, вызвавшую протест израильского руководства. Трамп резолюцию не поддержал, пообещав изменить ситуацию в ООН после вступления в должность.

"Что касается ООН, все изменится после 20 января", — написал будущий глава Белого дома в Twitter.

На 20 января запланирована инаугурация Трампа.