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Пушилин: победа Трампа в США уже отразилась на ситуации в Донбассе

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (246)

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По словам представителя самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина, ситуация в Донбассе имеет много вариантов развития, какой будет реализован, зависит не столько от ДНР, ЛНР или Киева, сколько от геополитической обстановки в мире целом.
Денис Пушилин. Архивное фото
RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Ситуация в мире после победы Дональда Трампа на выборах в США меняется, что уже отразилось и на обстановке в Донбассе, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

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"Ситуация в геополитическом пространстве меняется с приходом новой администрации в США… отразится это и на нас. По факту, отражается в какой-то степени уже", — заявил Пушилин в ходе круглого стола, посвященного итогам минского процесса в 2016 году и перспективам на 2017 год.

Он добавил, что ситуация в Донбассе имеет много вариантов развития, какой будет реализован, зависит не столько от ДНР, ЛНР или Киева, сколько от геополитической обстановки в мире целом.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп вступит в должность президента после инаугурации 20 января 2017 года. Затем конгресс США будет рассматривать предложенные им кандидатуры на министерские посты.

 

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