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Трамп заявил, что его избрание способствовало росту мировой экономики

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (247)

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По словам избранного президента США Дональда Трампа, после его избрания мировой рынок вырос почти на 10%, а траты на Рождество превысили триллион долларов.
Дональд Трамп. Архивное фото
ROBYN BECK / AFP

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его победа на выборах уже поспособствовала росту экономики в мире.

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"Мир был мрачным, пока я не победил – не было никакой надежды. Сейчас рынок растет почти на 10%, а траты на Рождество превысили триллион долларов!", — написал Трамп в своем Twitter.

Политик не уточнил, что пишет именно о США, но традиционно именно американцы тратят на рождественские праздники сотни миллиардов долларов – больше всех в мире.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп вступит в должность президента после инаугурации 20 января 2017 года. Затем конгресс США будет рассматривать предложенные им кандидатуры на министерские посты.

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