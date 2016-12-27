Команда Обамы пытается "подложить мину" Трампу - МИД РФ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Нынешняя администрация США во главе с Бараком Обамой старается осложнить избранному президенту Дональду Трампу ведение дел на международной арене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ее комментарии по поводу подписанного Обамой 23 декабря закона о расходах на оборону США в 2017 году, говорится, что этот закон, "как и аналогичные документы последних лет, пестрит указаниями Пентагону, как выстраивать линию на российском направлении".

"В целом складывается впечатление, что принятием этого закона доживающая последние дни команда Обамы старается подложить мину будущей администрации Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, в том числе – параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас – навязать свой порочный антироссийский курс. Нынешних обитателей Белого дома, возомнивших, что на Россию можно давить, он завел в полный тупик. Надеемся, что те, кто придет на смену, будут мудрее", — отмечается в комментарии на сайте МИД РФ.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом Демократической партии Хиллари Клинтон. Новая администрация США во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.