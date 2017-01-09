Год 2017: сценарии для Донбасса

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Минские договоренности, которые должны были быть выполнены до конца 2015 года, по-прежнему не реализованы и переносятся на 2017 год. Впрочем, многие украинские политики и эксперты сомневаются, что при нынешнем составе Верховной Рады "Минск-2" удастся реализовать и в новом году: слишком сильна "партия войны". Но нельзя исключать серьезных изменений в геополитике, вполне возможен вариант досрочных парламентских выборов — и тогда процесс урегулирования конфликта на Донбассе сдвинется с мертвой точки.

"Решат Трамп и Путин"

Пока никто не берется предсказать, какую позицию относительно украинского кризиса займет администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Вполне возможно, что Киеву дадут понять: выполнить "Минск-2" все же придется.

Судьбу АТО и судьбу Донбасса (а значит — и судьбу Украины) решат основные геополитические игроки, решат Трамп и Путин, считает политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

По его словам, "только после того, как договорятся Вашингтон и Москва, только после этого сядут за стол переговоров их марионетки".

Предлагает подождать развития событий в США и политолог Вадим Карасев. По его мнению, новые приоритеты в политике США могут поставить вопрос ребром: минские соглашения должны быть выполнены, если нынешний состав парламента не способен на это — тогда во второй половине 2017 года вероятны досрочные выборы.

В непризнанных республиках Донбасса тоже рассчитывают на изменения в геополитической обстановке.

"Сейчас все мы являемся свидетелями глобальных изменений — мир переходит к многополярной политической системе с участием множества игроков и наличием множества возможностей. Соответственно, учитывая главные итоги уходящего года — "нормандский формат" подчеркнул важность и безальтернативность минских соглашений — 2017 год должен стать годом перемен, годом положительных перемен", — сказала РИА Новости представитель ДНР в политической подгруппе по Украине Наталья Никонорова.

Отметим, что изменений в позициях можно ждать не только от Запада. Ветер перемен может подуть и с Востока. Так, Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом.

Что за этим может последовать? По мнению политолога Владимира Корнилова, это решение суда "дает юридические основания для того, чтобы в России на официальном уровне начали пересматривать отношение к нынешнему украинскому режиму, на самом деле нелегитимному…".

"Путем санкций и давления…"

В Киеве другой взгляд. "Нормандский формат" работает на пользу Украине не только потому, что украинско-российский диалог происходит в присутствии сторонних участников, но еще и потому, что Германия и Франция не позиционируют себя как нейтральные посредники в конфликте", — говорится в отчете, подготовленном Институтом мировой политики (ИМИ) и рядом других общественных организаций.

Составители документа в качестве позитивного (для Киева — ред.) аспекта "Минска-2" указывают на привязку режима антироссийских санкций к оценке выполнения соглашений: санкции против РФ продолжены, "таким образом, наказание за невыполнение минских соглашений применяются только к России, а не к Украине".

Украинское общество, похоже, пока не готово прекратить войну. По данным соцопросов "Фонда демократических инициатив", 41% украинцев считают, что "Россию следует заставить покинуть оккупированные территории путем международных санкций и давления", 20% высказались за прекращение любой финансовой помощи населению неподконтрольных территорий… И только 13% считают, что проблему решит "особый статус" для отдельных районов Донбасса и выборы.

Изоляция или реинтеграция?

В Украине говорят о разных сценариях разрешения конфликта, порой весьма далеких от пунктов минских соглашений. Некоторые из них описаны в упомянутом отчете ИМИ. В частности, приводятся варианты полной или частичной блокады Донбасса.

Такие сценарии пользуются поддержкой части общества: «почти четверть населения поддерживает идею полной изоляции самопровозглашенных республик на востоке; 19% поддерживают идею частичной изоляции, при которой жители этих регионов смогут получать социальную помощь на контролируемых Украиной территориях». Еще 12,5% — за "мягкую изоляцию", с сохранением некоторых торговых связей с республиками.

При этом 16% респондентов выступают за "частичную реинтеграцию" (постепенное восстановление экономических связей, контакты с властями ДНР и ЛНР, предоставление этим территориям "особого статуса" и т. д.). Только 5% считают, что "Украина должна признать эти территории независимыми государствами и установить с ними дипломатические отношения".

Есть также сценарий "частичной нормализации", предусматривающий признание реального положения вещей и уставновление например, правил торговли на территории Украины для предприятий, расположенных в ДНР и ЛНР…

При этом, как сказано в отчете, "лишь меньшинство (хотя и стойкое) украинских граждан поддерживает военное решение".

Блокада вместо мира

Пока эксперты обсуждают сценарии, ветераны АТО и активисты объявили 26 декабря о блокаде торговых маршрутов, связывающих Украину и непризнанные республики. Организаторы акции пообещали, что не будут пропускать на территорию ДНР и ЛНР металл, уголь, древесину и товарные партии алкоголя и сигарет.

Официальный Киев как будто бы акцию не одобрил. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что блокада не согласована ни с одним госучреждением — СБУ, МВД, ВСУ.

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Политолог Алексей Якубин напомнил в связи с этим, что "в правительстве уже несколько раз были заявления о том, что экономическая блокада (республик Донбасса — ред.)… больше навредила", гривневая зона уменьшилась, усилилась рублевая зона, был утрачен контроль над экономикой.

По мнению эксперта, действия добробатов "абсолютно противоречат курсу правительства и очевидно, что они инспирируются для того чтобы проверить реакцию правительства — а будет ли она?".

Как бы то ни было, "товарная" блокада отнюдь не улучшает ситуацию и не приближает к мирному решению конфликта в Донбассе.