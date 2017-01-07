В Донбассе прогремели 170 взрывов - ОБСЕ

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В Донецкой области за сутки зафиксировано 170 взрывов, говорится в ежедневном отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

"СММ зафиксировала большее число нарушений режима прекращения огня, в том числе 170 взрывов, в Донецкой области по сравнению с предыдущим периодом (109 взрывов). Большая часть случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе более 80% взрывов, были зафиксированы в районе Светлодарска и Дебальцево", — говорится в отчете миссии за период с 19.30 четверга до 19.30 пятницы.

Наблюдатели сообщили о снижении случаев нарушения режима прекращения огня в Луганской области. Миссия зафиксировала семь взрывов за указанный период.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.