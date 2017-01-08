Высока вероятность появления стабилизационной миссии в Донбассе - эксперт

РИА Новости Украина

Радиостанция Sputnik Polska попросила вице-адмирала в отставке Марека Точека (Marek Toczek), прокомментировать планы размещения в Польше иностранных войск, крупный контракт страны на крылатые ракеты и возможность участия многонациональной польско-литовско-украинской бригады в разрешении конфликта в Донбассе.

Заголовки польских СМИ говорят о крупном польском контракте на американские ракеты. Компания Lockheed Martin потирает руки — она будет производить крылатые ракеты. Контракт оценивают в 940 миллионов злотых (225 млн долларов). Посол РФ в НАТО Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за планами закупок ракет воздух-земля, потому что это является существенным новым фактором. Так что, создается новый провоцирующий фактор на линии Варшава — Москва?

— Общество, с которым я сейчас сотрудничаю, а это Клуб польской интеллигенции, неоднократно обращало внимание на тот факт, что Польша не проводит никакой восточной внешней политики. Я говорю об этом в общих чертах, но, честно говоря, наши отношения с Россией сейчас самые худшие из того, что можно себе представить. И намерение приобрести такое оружие, о котором вы упоминали, вызывает у нас негативную реакцию. Этот шаг будет служить только закручиванию спирали недоверия, усилению ненужного раздражения и провоцированию конфликта. К сожалению, эта команда, которая находится сегодня у власти (партия ПиС), проводит такую политику, которая вызывает большой негатив. Все это, конечно, не улучшит наших отношений, и нет ничего удивительного в том, что Россия будет предпринимать соответствующие шаги по нейтрализации того небольшого потенциала, которым обладают эти ракеты.

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А хватит ли Польше средств для реализации таких контрактов, так как, по мнению экспертов, темпы развития польской экономики резко падают, а ситуация с иностранными инвесторами значительно ухудшилась?

— Это другой аспект проблемы — уровень жизни общества и, к сожалению, не те темпы экономического развития, которые представляют общественности средства массовой информации. Проза жизни говорит о чем-то совершенно ином. Такие расходы не улучшат состояние общества, этот шаг ударит по общественному интересу, интересу нации.

Министр национальной обороны Антони Мачеревич с большим удовлетворением заявил, что 2017 год войдет в польскую историю как год, когда на польской земле снова будут размещены иностранные войска. Уже в январе прибудет американская бригада, следом прибудет батальон НАТО, которые и окажутся поблизости от российских границ. Является ли это фактором для обеспечения европейской безопасности?

— Министр обороны в последнее время столько всего сделал, что вызывает в среде людей знающих положение вещей, как минимум сильные сомнения. Ввод иностранных войск в страну свидетельствует о слабости страны, это свидетельствует об отсутствии ощущения суверенности государства. Конечно, эти батальоны и даже бригады существенно не изменят ситуацию, однако спираль недоверия будет только закручиваться. Есть и другие предположения, что эти воинские части могут быть использованы для охраны иностранных фирм на территории Польши. Я имею в виду экономический потенциал компаний, которые имеют в Польше свой большой бизнес.

И их интересы угрожают польской государственности. Соответственно, силовой фактор также принимается во внимание. Я считаю, что политика, которую проводит ПиС, имеет краткосрочный характер. В долгосрочном плане такая политика бесперспективна. И хотелось бы, чтобы как можно скорей наступило отрезвление!

Журнал "Польские Вооруженные силы" сообщает, что многонациональная польско-литовско-украинская бригада достигла боевой готовности и готова к выполнению возложенных на нее задач, среди прочего, принять участие в стабилизационной миссии. Имеется в виду — в районе Донецка?

— К сожалению, не исключено. Существует очень высокая вероятность того, что эта так называемая стабилизационная миссия будет проводиться именно в этой области. Я надеюсь, что этого не произойдет, но этого нельзя исключать.