Эксперт: организаторы блокады Донбасса прикрываются ветеранами АТО

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий и не верит в ее успех. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Он отметил, что блокада оккупированных территорий, объявленная добровольцами 26 декабря, не согласована ни с одним госучреждением — СБУ, МВД, ВСУ. В свою очередь, организаторы обещали, что не будут пропускать на территорию ОРДЛО металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Инициативу добровольцев в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Олег Саакян.

"Вызывает много вопросов, кто является действительно организаторами этой блокады в плане того, что эти люди являются довольно неоднозначными, прежде всего. Во-вторых, они действуют вне правового поля, в-третьих, меня очень удивляют некоторые организации, которые называются не организациями, а прикрываются широкими слоями населения и выступают от имени всех ветеранов АТО. Хотя я понимаю, что далеко не все ветераны АТО поддерживают такую деятельность", — заявил Саакян.