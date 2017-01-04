Донбасс и война. Вернет ли Украина утраченные территории в 2017 году

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Новости из зоны АТО по-прежнему более похожи на сводки с поля боя: несмотря на объявленный в конце декабря 2016 года "режим тишины", обстрелы продолжаются, гибнут люди, противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушениях перемирия. В Киеве тем временем думают, когда удастся (здесь пока уверены, что это реально) одержать победу над мятежными республиками Донбасса и вернуть территории.

Дата названа

Украинские власти рассчитывают вернуть контроль над всей территорией Донбасса в 2017 году, в крайнем случае – до середины 2018 года. Такое предположение высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Гоергий Тука.

"Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов", — написал замминистра в своем блоге на сайте издания "Новое время".

По его мнению, "Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях". Однако Тука выразил уверенность в том, что Киеву удастся перехватить инициативу и "реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий".

"Я оптимист. Очень надеюсь и хочу верить в то, что у нас, наконец, наступит мир; что мы вернем и Донбасс, и Крым. При этом, на мой взгляд, нужно сконцентрироваться на следующих аспектах: борьба с внутренним популизмом, эффективная борьба с коррупцией, военное решение конфликта. Причем именно в такой последовательности", - заявил Тука.

Замминистра также подчеркнул, что важно ценить поддержку мирового сообщества (подвергнув попутно критике неких "популистов", заявляющих, что эта поддержка "ничего не стоит").

Пока такая поддержка у Киева будто бы есть, по крайней мере – на словах. Так, сенатор США Джон Маккейн считает, что в 2017 Киев вернет утраченные территории. Об этом он заявил 31 декабря в Мариуполе, где находился вместе с президентом Украины Петром Порошенко.

"Сотрудничество между нашими странами является важным для того, чтобы в Украине были безопасные границы. Наш месседж: в следующем году, в 2017 году, мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли", — подчеркнул сенатор.

Визит и обстрелы

Порошенко в ходе этого визита вручил Маккейну "наградное оружие" — автомат. И заявил, выступая перед мариупольцами, что "украинская оккупация – это временно"… Оговорился?

А ополченцы, со своей стороны, заявили о резком обострении обстановки на линии разграничения сразу после визита американского гостя в зону АТО.

"Сразу после его (Маккейна – Ред.) посещения армия Украины на Мариупольском направлении открыла массированный огонь по селам Коминтерново, Саханка и Ленинское", — сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

По его мнению, увеличение количества обстрелов свидетельствует о том, что командование размещенной в Мариуполе 36-й отдельной бригады морской пехоты "решило рьяно показать свою пресловутую боеспособность".

"Попытка успокоить"

Но может ли Киев слепо доверять "победному" месседжу Маккейна?

По мнению политолога Руслана Бортника, поездка американских сенаторов (Джона Маккейна и Линдси Грэма) в страны Прибалтики и в Украину – это "больше психологическая политическая помощь", попытка успокоить политические элиты этих стран.

"Они пытаются таким образом сегодня проехаться по периферии американских интересов, для того чтобы успокоить лидеров этих государств в отношении новой администрации Трампа", — сказал Бортник РИА Новости Украина.

"Минск-2" и "силы войны"

Но что же мирный план? Похоже, никто пока не готов реализовать его на практике. Минские договоренности вряд ли будут реализованы в ближайшем будущем, считает экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. УНИАН Блокада Донбасса: экс-комбаты пошли ва-банк

"Этот план, который мы имеем в Минске, не имеет таких перспектив ни в 2017, ни в 2018 году, потому что мы видим, что эта ситуация часто используется и Россией, и боевиками, а в некоторой степени и нашими силами войны, готовыми дальше продолжать этот конфликт, не видя выхода. И Россия этим спекулирует, диктует свои условия, соответственно, и мы никуда не двигаемся. В данной ситуации заходим в тупик", - сказал Маломуж в эфире канала "112 Украина".

По его мнению, наращивание вооруженных сил – "это очень правильный ход в плане предпосылки для хороших переговоров и в 2017, и в 2018 году".

А вот Руслан Бортник отметил в комментарии для РИА Новости Украина, что возвращение неподконтрольных украинскому правительству может быть только результатом выполнения достигнутых в Минске договоренностей.

"Это возможно только в результате реализации минских соглашений. Другие сценарии, как то – военный сценарий, сценарий распада России и все остальное, я считаю пока что фантастикой, причем — ненаучной", — сказал политолог.

Он добавил, что такая риторика имеет несколько целей: во-первых, это самопиар политиков и чиновников, выступающих с соответствующими заявлениями, во-вторых – "это попытка украинской партии "ястребов" показать, что без них разрешение проблем на Донбассе невозможно, что их интересы необходимо учитывать".

Бортник отметил также, что это и попытка на фоне многочисленных провалов "сбить фокус общественного внимания и нарисовать какую-то победу в будущем, за что не придется отвечать".