Штаб АТО заявил об усилении обстрелов в Донбассе

Страница министерства обороны Украины в Facebook

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Военные сообщили о 72 обстрелах их позиций в Донбассе за сутки, говорится в сообщении, опубликованном на странице военной операции в Facebook.

"Всего состоялось 72 обстрела. Шестеро наших военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении.

По данным силовиков, на мариупольском направлении с 122-миллиметровой артиллерии было обстреляно Водяное, а из минометов различных калибров — Марьинка, Павлополь, Широкино и Талаковка. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке и Широкино.

Украинские военные также сообщают, что на луганском направлении из минометов различных калибров велся огонь по Троицкому и Новоалександровке, а из гранатометов и стрелкового оружия по населённым пунктам Лобачев, Новоалександровка, Крымское, Станица Луганская и Новозвановка. На Донецком направлении, сообщают ВСУ, с 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП было обстреляно Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия — Пески, Авдеевка, Майорск, Новолуганское и Луганское.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.