Дорожную карту по Донбассу согласуют не ранее весны – Макитра

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Дорожная карта минских договоренностей уже готова. Правда, пока подготовили только ее базовый проект. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Елисеев добавил, что в основе этой дорожной карты минских договоренностей лежит позиция Франции и Германии. Эти страны также являются участницами переговоров в составе "нормандской четверки".

О перспективах принятия дорожной карты по Донбассу в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политический эксперт Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

Костянтин Єлісєєв повідомив, що готовий базовий варіант дорожньої карти в рамках мінських угод. Коли буде остаточна її редакція?

— Якщо мова йде тільки про базовий варіант, то він буде виставлений ще на переговори, очевидно, тому я думаю, це питання мінімум кількох місяців — при умові, що там є компроміс, є пропозиції, які можуть влаштувати всі сторони конфлікту.

Що означає, що в основі дорожньої карти лежить позиція Франції та Німеччини?

— Це і є перше питання, яке виникло, а до чого тут позиція Франції чи Німеччини до питання, яке стосується внутрішньої ситуації в Україні. Крім того, що це має бути позиція України, крім того, що самі мінські угоди, які підписані різними сторонами конфлікту, очевидно, в них враховані різні позиції і не може бути прерогативою позиція Франції чи Німеччини. Я думаю, тут йдеться про те, що в тій дорожній карті передбачатимуться умови конституційної реформи і проведення виборів на території Донбасу, оскільки саме ці позиції особливо педалювала Німеччина, міністр Штайнмайєр. Але насправді це також є пунктом мінських угод. Просто якщо це питання виноситиметься позачергово і першим, це буде хибним кроком, і навряд чи можна буде говорити про досягнення якогось реального прогресу.

Проблема мінських угод в тому, що навіть якщо вони будуть погоджені з усіма сторонами конфлікту, в тому числі Росією, Францією та Німеччиною, то це фактично не значить, що угоди вступлять в дію по одній простій причині: що вони потребують затвердження безпосередньо в ВР. Тому скільки завгодно можна буде там приймати різні рішення, доходити до компромісу, але потрібно буде їх легітимізувати, провести через Раду, якщо йдеться про особливий статус, про вибори, амністію, і тут буде ціла низка проблем. Якщо таким чином коментуватимуть українські офіційні особи, це точно не додає можливості прийняття всіх тих документів у ВР.

Яка ймовірність, що консенсус хоча б у форматі голов МЗС "нормандської четвірки" буде знайдений з ключових питань?

— Якщо слухати офіційні заяви про прогрес в переговорах і т.д., то можна дійти до думки, що справді можуть бути в січні досягнуті якісь домовленості, але я думаю, це процес довготривалий, навряд чи на такі серйозні питання вдасться вийти в січні, в кращому випадку це навесні. Але насправді ми зараз бачимо перманентне загострення військових дій, не виконується ціла низка інших пунктів, обмін полоненими — досі питання підвисло, навіть припинення вогню. Ціла низка таких питань, які мали б вирішитися ще до безпосереднього цього так званого внутрішньополітичного пакету. Ми маємо пам’ятати, що мінські угоди мають бути вирішені вже фактично до початку 2016 року, а вже маємо 2017 рік, тому процес може затягнутися.

Чому переговорники протягом року так і не змогли добитися значного результату у виконанні мінських угод?

— Можна сказати, що протягом цього року конфлікт був заморожений, попри окремі локальні бої на фронті, це є як великим здобутком, так і великою поразкою. Чому здобутком — тому що цей документ став певною пересторогою, принаймні тим, на які орієнтуються учасники конфлікту, і за допомогою нього багато питань вдавалося не те що вирішувати, але не роздмухувати конфлікт, коли йшло посилання на цю угоду і у сторін є хоча б видимість його дотримуватися. Але той самий факт є мінусом, бо рік пройшов без жодного абсолютно прогресу, домовились до того, що готуємо нову карту імплементації нових угод, це дорожня карта, коли конфлікт фактично вичерпаний. Тобто намагаються сторони вийти з такого тупику. Тому головний підсумок це замороження самої ситуації на Донбасі.

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Коли з'явиться в цілому узгоджена дорожня карта?

— Я думаю, найближче — навесні, якщо буде прогрес. Якщо все буде йти так, як йде зараз, сторони можуть вийти на пакет домовленостей. Знову ж таки, це фактично повторення того, що вже було, за винятком, можливо, деяких деталей. Але реалізувати це буде великою несподіванкою.

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