О ситуации в Донбассе: хоть бы дали день отдохнуть от обстрелов

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Первые дни нового 2017 года в Донбассе, к сожалению, проходят неспокойно. Несмотря на взятые обязательства по соблюдению режима тишины стороны вооруженного конфликта продолжают провоцировать друг друга – на отдельных участках фронта перестрелки не смолкали даже в новогоднюю ночь, при этом под удары артиллерии по-прежнему попадают не только позиции военных, но и территории, где проживает мирное население. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января обстрелам подверглись несколько населенных пунктов в Новоазовском районе на юге региона, а также окраины Донецка, Горловки, Авдеевки и Ясиноватой.

Смотрите также: Визит Климкина и нового главы ОБСЕ в Донецкую область

Накануне власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о том, что украинские силовики более пятисот раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения сторон между Украиной и ДНР. Очередное обострение на фронте в республике отчасти связали с визитом 31 декабря в Мариуполь президента Украины Петра Порошенко и американского сенатора Джона Маккейна. По мнению ополченцев сразу после посещения Мариуполя Порошенко и Маккейна украинские военнослужащие на этом направлении открыли массированный огонь по населенным пунктам Коминтерново, Саханка и Ленинское. Кроме того в ДНР опасаются, что украинская армия активизирует провокации на южном направлении к приезду 3 января в Мариуполь главы МИД Австрии.

"В 00:01 1 января украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 82 и 120 миллиметров по селу Саханка Новоазовского района на юге страны. В считанные минуты с позиций противника было выпущено 30 мин. Увеличение количества обстрелов на южных рубежах республики, свидетельствует о том, что командование 36 отдельной бригады морской пехоты решило рьяно показать свою пресловутую боеспособность. Примерно в это же время обстрелу со стороны ВСУ подвергся также поселок Трудовские на западе Донецка, Зайцево под Горловкой и окрестности Ясиноватой. В преддверии визита 3-4 января министра иностранных дел Австрии, председателя ОБСЕ Себастьяна Курца в Мариуполь отмечается увеличение количества обстрелов и вооруженных провокаций на южных рубежах Республики", – сообщили в силовых структурах самопровозглашённой ДНР.

В свою очередь пресс-центр штаба АТО информирует об атаках незаконных вооруженных формирований на позиции украинских военных и обстрелах населенных пунктов. По данным силовиков ополченцы ведут огонь из запрещенных минскими соглашениями тяжелых орудий на мариупольском и донецком направлении. По информации штаба, с первого января в зоне боевых действий ранения получили, как минимум четверо украинских военнослужащих.

"Со 120, 82 мм миномётов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли посёлки Талаковка, Широкино, Водяное, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Новотроицкое, а также Марьинку. На донецком направлении с тех же видов вооружения стреляли по населенным пунктам Луганское, Троицкое, Зайцево и окраинам Авдеевки", – говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО.

Стоит отметить, что количество обстрелов в зоне вооруженного конфликта резко возросло вечером 2 января. В частности, в окрестностях Авдеевки и Ясиноватой возобновились интенсивные боевые действия, задействована тяжелая артиллерия. Жители прифронтовых районов массово сообщают об активных перестрелках.

"Похоже, под Авдеевкой и Ясиноватой на промке (заброшенная промышленная застройка, расположенная меду двумя городами – долгое время одна из самых "горячих точек" на карте Донбасса, — Авт.) начался сильный бой. Слышно стрелковое оружие, периодически тяжелые залпы и разрывы. Перемирие во всей своей красе! Как уже это все надоело!",

"Первого января тоже постреливали, но терпимо было, а сегодня как с цепи опять сорвались. Гремят с утра до вечера. Боевые действия слышно практически во всех районах Горловки".

"В Ясиноватой сейчас довольно неприятные звуки, со стороны трассы на Горловку затяжная стрельба. Куда девалась тишина? Я так чувствую, денек отдохнули, и хватит нам покоя. Чтобы не расслаблялись, не забывали где и в какое время живем. Зашибись, новый год отметили!",

"Да уж, весело гуляем. Только стемнело и началось. Район ясиноватской развилки очень громко. Праздники заканчиваются, пора спускаться на нашу грешную землю",

"У кого может быть и перемирие, но только не у нас. Ясиноватая и в новогоднюю ночь слушала залпы вместо курантов. Вот и сейчас слышно бой. Надеемся, что этой ночью обойдется без попаданий по жилым домам. Водой уже запаслись, потому что научены и знаем – как только сильные перестрелки, фильтровальная станция останавливается, и весь город без воды сидит", – сообщают мирные жители.

Напомним, 21 декабря участники контактной группы на последних в 2016 году переговорах в Минске договорились об очередном "режиме тишины" в Донбассе. Договоренность предусматривала бессрочное прекращение огня с 24 декабря, однако боевые действия в регионе так и не прекратились. Стороны вооружённого конфликта постоянно обвиняют друг друга в нежелании урегулировать конфликт мирным путем, заявляя о непрекращающихся провокационных обстрелах и стягивании к линии разграничения тяжёлого вооружения и живой силы.