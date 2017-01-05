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Итоги-2016, опрос депутатов. Украина падает все ниже и ниже

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Привет, год 2017! (53)

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Подводя итоги уходящего года, народные депутаты с огромным трудом находили что-либо положительное. Большинство парламентариев сошлись во мнении, что среди побед страны в 2016-м политических и дипломатических попросту не было.
Верховная Рада Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Обещания политиков, что в 2016-м году Украина наконец-то поднимется с колен и начнет поступательные движения к светлому будущему, так и остались очередной иллюзией. Оглядываясь назад, даже самые отъявленные оптимисты признают, что, по сути, в минувшем году государству и его руководителям абсолютно нечем гордиться.

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Люди продолжают терпеть

О том, что год для Украины прошел совершенно впустую, говорят даже в стенах Верховной Рады, где, как правило, привыкли смотреть на ситуацию в стране сквозь розовые очки. Так, внефракционный нардеп Сергей Тарута считает, что главные победы страны были не в политике и дипломатии, а в спорте.

"Среди всех положительных моментов, которые случились с Украиной в 2016-м году политических побед мало, — говорит депутат. — По большому счету, похвастаться мы можем победой нашей сборной на Параолимпийских играх-2016. На мой взгляд, это главное достижение страны.

Не менее важным позитивным событием года можно назвать отставку премьер-министра Арсения Яценюка и всего его правительства. Помимо всего этого, самых лестных слов заслуживает геройство всего украинского народа в 2016-м году. Наши люди, несмотря на грабеж и откровенное издевательство со стороны политиков, продолжают показывать небывалые стойкость и терпение».

Беспросветная депрессия

Не видит повода поднять бокал шампанского за триумф государства в 2016-м еще один внефракционный депутат Дмитрий Добродомов, который в свое время был вынужден сбежать из пропрезидентского "Блока Петра Порошенко".

По словам политика, даже те вещи, которые можно было бы назвать успешными реформами, по факту оказались только фикцией.

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"Как это не прискорбно, но в 2016-м году вообще не было никаких положительных вещей. Все, что не припоминается, навевает какую-то беспросветную депрессию, — признается Добродомов. — Украина катится вниз и причем очень серьезно. Конечно, в качестве позитивов прошедшего года можно говорить о запуске е-декларирования, начале работы НАБУ. Что до решений в экономике, то лучшим из них, безусловно, было введение моратория на вывоз украинского леса. Правда, сейчас депутаты вынуждены отчаянно бороться, чтобы его не отменили в угоду чиновникам Евросоюза. Ведь деревообработка — это чуть ли не единственная отрасль, которая приносит прибыль".

Стагнация экономики

Неоднозначно оценивают минувший год для страны и общества в "Оппозиционном блоке". Как признался представитель этой фракции Николай Скорик, ему сложно припомнить что-либо положительное для Украины в 2016-м.

"Среди позитива можно отметить тот факт, что в этом году не было активной фазы боевых действий на востоке страны. Все-таки стороны пытались делать вид, что хотят выполнить минские соглашения.

Да, доллар стабилен, но вместе с тем, экономика находится в абсолютной стагнации. Какую сферу не возьми, везде имеются те или иные проблемы. Кто-то скажет, что с нового года в Украине повысится минимальная зарплата, но мы же понимаем, что все это не более чем фикция", — отмечает политик.

Все прекрасно

Тем не менее, в провластной коалиции продолжают жить в своей собственной реальности, в которой украинский народ живет припеваючи, а страна медленно, но верно движется к лучшим европейским стандартам.

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Так, Оксана Юринец из "Блока Петра Порошенко", представляющая в Раде Комитет по вопросам евроинтеграции уверена, что у государства все просто отлично.

"Несмотря на огромное количество не самых приятных обстоятельств, Украина все равно остается не субъектом, а объектом глобальной международной политики, — считает политик. — Кто бы что не говорил, сегодня мы имеем возможность говорить с нашими партнерами с позиции мягкой силы. Еще одним несомненным положительным моментом, на мой взгляд, является освобождение из плена последнего "киборга" Тараса Колодия".

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