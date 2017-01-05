Итоги-2016, опрос депутатов. Украина падает все ниже и ниже

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Обещания политиков, что в 2016-м году Украина наконец-то поднимется с колен и начнет поступательные движения к светлому будущему, так и остались очередной иллюзией. Оглядываясь назад, даже самые отъявленные оптимисты признают, что, по сути, в минувшем году государству и его руководителям абсолютно нечем гордиться.

Люди продолжают терпеть

О том, что год для Украины прошел совершенно впустую, говорят даже в стенах Верховной Рады, где, как правило, привыкли смотреть на ситуацию в стране сквозь розовые очки. Так, внефракционный нардеп Сергей Тарута считает, что главные победы страны были не в политике и дипломатии, а в спорте.

"Среди всех положительных моментов, которые случились с Украиной в 2016-м году политических побед мало, — говорит депутат. — По большому счету, похвастаться мы можем победой нашей сборной на Параолимпийских играх-2016. На мой взгляд, это главное достижение страны.

Не менее важным позитивным событием года можно назвать отставку премьер-министра Арсения Яценюка и всего его правительства. Помимо всего этого, самых лестных слов заслуживает геройство всего украинского народа в 2016-м году. Наши люди, несмотря на грабеж и откровенное издевательство со стороны политиков, продолжают показывать небывалые стойкость и терпение».

Беспросветная депрессия

Не видит повода поднять бокал шампанского за триумф государства в 2016-м еще один внефракционный депутат Дмитрий Добродомов, который в свое время был вынужден сбежать из пропрезидентского "Блока Петра Порошенко".

По словам политика, даже те вещи, которые можно было бы назвать успешными реформами, по факту оказались только фикцией.

"Как это не прискорбно, но в 2016-м году вообще не было никаких положительных вещей. Все, что не припоминается, навевает какую-то беспросветную депрессию, — признается Добродомов. — Украина катится вниз и причем очень серьезно. Конечно, в качестве позитивов прошедшего года можно говорить о запуске е-декларирования, начале работы НАБУ. Что до решений в экономике, то лучшим из них, безусловно, было введение моратория на вывоз украинского леса. Правда, сейчас депутаты вынуждены отчаянно бороться, чтобы его не отменили в угоду чиновникам Евросоюза. Ведь деревообработка — это чуть ли не единственная отрасль, которая приносит прибыль".

Стагнация экономики

Неоднозначно оценивают минувший год для страны и общества в "Оппозиционном блоке". Как признался представитель этой фракции Николай Скорик, ему сложно припомнить что-либо положительное для Украины в 2016-м.

"Среди позитива можно отметить тот факт, что в этом году не было активной фазы боевых действий на востоке страны. Все-таки стороны пытались делать вид, что хотят выполнить минские соглашения.

Да, доллар стабилен, но вместе с тем, экономика находится в абсолютной стагнации. Какую сферу не возьми, везде имеются те или иные проблемы. Кто-то скажет, что с нового года в Украине повысится минимальная зарплата, но мы же понимаем, что все это не более чем фикция", — отмечает политик.

Все прекрасно

Тем не менее, в провластной коалиции продолжают жить в своей собственной реальности, в которой украинский народ живет припеваючи, а страна медленно, но верно движется к лучшим европейским стандартам.

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Так, Оксана Юринец из "Блока Петра Порошенко", представляющая в Раде Комитет по вопросам евроинтеграции уверена, что у государства все просто отлично.

"Несмотря на огромное количество не самых приятных обстоятельств, Украина все равно остается не субъектом, а объектом глобальной международной политики, — считает политик. — Кто бы что не говорил, сегодня мы имеем возможность говорить с нашими партнерами с позиции мягкой силы. Еще одним несомненным положительным моментом, на мой взгляд, является освобождение из плена последнего "киборга" Тараса Колодия".