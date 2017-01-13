Назначение главы Одесской ОГА. Причем здесь олигархи?

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Новым председателем Одесской облгосадминистрации стал Максим Степанов. В четверг, 12 января, его кандидатуру утвердил президент Петр Порошенко. В ходе поездки в Одесскую область он заявил, что принял решение назначить новым председателем Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, и добавил, что возлагает на него большие надежды.

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Также Петр Порошенко призвал нового главу Одесской обладминистрации содействовать развитию бизнеса в регионе, созданию новых рабочих мест, и обеспечить борьбу с преступностью. Сам Максим Степанов пообещал, что будет выполнять все свои функции добросовестно и в ближайшее время даже покажет определенные результаты.

Назначение на пост главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Максим Степанов — дійсно достойний кандидат?

— По-перше, на жаль, зараз конкурси досить формальні. Згідно із законом про держслужбу, конкурси проводять, але фактично на даний момент вважати ці конкурси об'єктивними не доводиться, поки що — це ілюзія конкурсу. Він має певний досвід роботи, наприклад, з 2008 по 2010 рік він працював заступником голови Одеської ОДА. Відповідно, цей регіон для нього не новий, і певний досвід він має. З тим, навряд чи його професійні якості відігравали значну роль, скоріше за все, в його призначені роль відіграли його зв'язки, є така інформація, що він пов'язаний з олігархами — Коломойським і Палицею, відповідно вони, скоріш за все, пролобіювали його призначення. Тому з професійної точки зору, це не найгірша кандидатура, але, на жаль, професійність — це не основний критерій, за яким взагалі призначають людей на державні посади в Україні.

Максим Степанов з 2008 по 2010 рік займав пост заступника голови Одеської облдержадміністрації. Ви пам’ятаєте той період?

— Взагалі, якихось гучних скандалів з ним пов'язано не було. Тобто, очевидно, що він принаймні здобув певний досвід, мінімально зі своїми обов'язками впорався.

Ніяких таких повідомлень, що він щось завалив, чи щось вкрав, такої інформації в інформаційному просторі не було, він просто пішов з посади, коли став президентом України Віктор Янукович, відповідно змінювалися владні команди в регіонах, він просто пішов зі своєї посади, без якогось скандалу.

Те, що Максим Степанов був заступником голови Одеської області, директором "Поліграфічного комбінату", має досвід роботи в ряді комерційних структур, в "Нафтогазі України", Державній податковій адміністрації України – це все показник його хорошої роботи і досвіду?

— Тут є дві тези, протилежні, з цього приводу. Перша теза, що досвід допомагає працювати, друга теза — навпаки, що людина обростає корупційними зв'язками, що краще набирати людей, які не мають такого досвіду. Наприклад, коли створювалася в Україні поліція, то було прийнято рішення набирати людей максимально нових. Тому в даному випадку наявність досвіду, це в принципі непогано, але з іншого боку можна обрости корупційними зв'язками і досвід використовувати не задля роботи, а для того, щоб певні хабарі отримувати і так далі. Тому чи цей досвід буде йому в нагоді, чи навпаки, він його використає всупереч з правом, то ми це побачимо тільки вже по результатах його роботи.

На вашу думку, якої політики чекати від Максима Степанова? Чим він займеться в першу чергу?

— По-перше, йому треба розгребти те, що навертів його попередник, пан Саакашвілі, фактично після Саакашвілі дуже багато проблем залишилося в області, бо він працював в режимі інформаційного агентства, тобто він робив певні оголошення і весь час створював новини. Але принаймні у Саакашвілі, були непогані ідеї, що треба робити, то можна так сказати, що було б непогано, якби Максим Степанов на практиці реалізував те, що Саакашвілі оголошував, обіцяв. Але йому треба в першу чергу розібратися, що коїться з ОПЗ, йому треба розібратися з безпековими питаннями, після трагедії в Одесі 2 травня 2014 року, коли там згоріли заживо багато людей, тобто розібратися з тим, що коїться в портах, розібратися з тим, що коїться на митниці.

Чи є підтримка у Максима Степанова в області, серед депутатів, наприклад?

— Поки що немає у нього особливої підтримки, йому ще треба налагоджувати ці зв'язки, треба заручатися підтримкою, це буде його завдання. А щоб його одразу підтримали, то такої підтримки у нього немає.

Ранее специальный корреспондент Голоса Столицы в Одессе Александр Тарасенко сообщил, что жители города до последнего не верили, что судьба поста губернатора будет решена с помощью конкурса.