Назначение главы Одесской ОГА. Причем здесь олигархи?

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"
Новым председателем Одесской облгосадминистрации стал Максим Степанов. В четверг, 12 января, его кандидатуру утвердил президент Петр Порошенко. В ходе поездки в Одесскую область он заявил, что принял решение назначить новым председателем Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, и добавил, что возлагает на него большие надежды.
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Также Петр Порошенко призвал нового главу Одесской обладминистрации содействовать развитию бизнеса в регионе, созданию новых рабочих мест, и обеспечить борьбу с преступностью. Сам Максим Степанов пообещал, что будет выполнять все свои функции добросовестно и в ближайшее время даже покажет определенные результаты.
Назначение на пост главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.
(текст публикуется на языке оригинала)
Максим Степанов — дійсно достойний кандидат?
— По-перше, на жаль, зараз конкурси досить формальні. Згідно із законом про держслужбу, конкурси проводять, але фактично на даний момент вважати ці конкурси об'єктивними не доводиться, поки що — це ілюзія конкурсу. Він має певний досвід роботи, наприклад, з 2008 по 2010 рік він працював заступником голови Одеської ОДА. Відповідно, цей регіон для нього не новий, і певний досвід він має. З тим, навряд чи його професійні якості відігравали значну роль, скоріше за все, в його призначені роль відіграли його зв'язки, є така інформація, що він пов'язаний з олігархами — Коломойським і Палицею, відповідно вони, скоріш за все, пролобіювали його призначення. Тому з професійної точки зору, це не найгірша кандидатура, але, на жаль, професійність — це не основний критерій, за яким взагалі призначають людей на державні посади в Україні.
Максим Степанов з 2008 по 2010 рік займав пост заступника голови Одеської облдержадміністрації. Ви пам’ятаєте той період?
— Взагалі, якихось гучних скандалів з ним пов'язано не було. Тобто, очевидно, що він принаймні здобув певний досвід, мінімально зі своїми обов'язками впорався.
Те, що Максим Степанов був заступником голови Одеської області, директором "Поліграфічного комбінату", має досвід роботи в ряді комерційних структур, в "Нафтогазі України", Державній податковій адміністрації України – це все показник його хорошої роботи і досвіду?
— Тут є дві тези, протилежні, з цього приводу. Перша теза, що досвід допомагає працювати, друга теза — навпаки, що людина обростає корупційними зв'язками, що краще набирати людей, які не мають такого досвіду. Наприклад, коли створювалася в Україні поліція, то було прийнято рішення набирати людей максимально нових. Тому в даному випадку наявність досвіду, це в принципі непогано, але з іншого боку можна обрости корупційними зв'язками і досвід використовувати не задля роботи, а для того, щоб певні хабарі отримувати і так далі. Тому чи цей досвід буде йому в нагоді, чи навпаки, він його використає всупереч з правом, то ми це побачимо тільки вже по результатах його роботи.
На вашу думку, якої політики чекати від Максима Степанова? Чим він займеться в першу чергу?
— По-перше, йому треба розгребти те, що навертів його попередник, пан Саакашвілі, фактично після Саакашвілі дуже багато проблем залишилося в області, бо він працював в режимі інформаційного агентства, тобто він робив певні оголошення і весь час створював новини. Але принаймні у Саакашвілі, були непогані ідеї, що треба робити, то можна так сказати, що було б непогано, якби Максим Степанов на практиці реалізував те, що Саакашвілі оголошував, обіцяв. Але йому треба в першу чергу розібратися, що коїться з ОПЗ, йому треба розібратися з безпековими питаннями, після трагедії в Одесі 2 травня 2014 року, коли там згоріли заживо багато людей, тобто розібратися з тим, що коїться в портах, розібратися з тим, що коїться на митниці.
Чи є підтримка у Максима Степанова в області, серед депутатів, наприклад?
— Поки що немає у нього особливої підтримки, йому ще треба налагоджувати ці зв'язки, треба заручатися підтримкою, це буде його завдання. А щоб його одразу підтримали, то такої підтримки у нього немає.
Ранее специальный корреспондент Голоса Столицы в Одессе Александр Тарасенко сообщил, что жители города до последнего не верили, что судьба поста губернатора будет решена с помощью конкурса.