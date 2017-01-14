Курс подбирается к 30 грн за доллар. Тенденции на будущее

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Наличный обменный курс доллара приближается к отметке 30 гривен. Межбанковский валютный рынок тоже медленно сдвигается в сторону 28 гривен за доллар. Национальный банк Украины на 13 января установил курс доллара на уровне 2725,16 за 100 долларов, хотя еще 6 января официальный курс находился на отметке 26,6 грн за доллар.

Кто заинтересован в резком ослаблении гривны? Как ни странно, госбюджет, вернее, его доходная часть. Кроме того, стабильной гривны не может быть без стабильной ситуации в экономике в общем и в финансовом секторе в частности. А тут ситуация противоположная.

Банки и недоверие

Начало нового года отмечено первым банкротством банка. "Платинум банк" стал 88-м банком, который НБУ признал неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Дальше Фонд гарантирования вкладов проведет выплаты гарантированных вкладов размером до 200 тысяч гривен, а более состоятельные вкладчики, которые не смогли или не успели разбить свой депозит до гарантированной суммы не получат ничего.

Такое решение после недавней национализации "ПриватБанка" провоцирует очередной виток паники среди населения: все, кто не хотят почувствовать себя "лохом", который потерял свой депозит в банке, устремляются сначала в банк, а потом на гривны скупают валюту. И подогревают, таким образом, спекулятивные ожидания продавцов наличной валюты.

При этом, банкам, с одной стороны, выгоден рост курса, поэтому на деятельность внебанковских обменных пунктов, которые не боятся штрафов НБУ за спекуляцию валютой, все смотрят сквозь пальцы.

Фактически, только национализация "ПриватБанка" пополнила финансовую систему Украины суммой в 25 миллиардов гривен за одну неделю декабря. Таким образом, НБУ поддержал стабильность банка, а в системе оказалась свеженапечатанная гривна, которая была моментально обналичена вкладчиками теперь уже госбанка. А поскольку вкладчики в такой ситуации не доверяют национальной валюте и стремятся свои сбережения перевести в иностранную, только усугубляет ситуацию. Наличный рынок немедленно откликается ростом курса доллара, который можно назвать откровенно спекулятивным.

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По мнению экс-министра экономики Украины, финансового аналитика Виктора Суслова, к росту курса ведет дефицит валюты, и эта ситуация прогнозировалась давно.

"Ничего нового с курсом доллара в последние дни не происходит, ситуация развивается, как и прогнозировалось. Гривна стабильно падает уже около трех лет, с момента начала “широкомасштабных экономических реформ”. Это связано с общей ошибочностью политического и экономического курса страны, приведшего Украину к глубокому кризису, падению объемов производства, утрате важных внешних рынков, падению экспорта, хроническому и нарастающему негативному сальдо текущего счета платежного баланса. Проблемы умножаются благодаря безудержному разгулу коррупции и приходу к власти многочисленной новой когорты людей, не способных и не готовых управлять государством. Страна устала от бесконечных конфликтов и взаимных обвинений среди “реформаторов”, как и от бесконечной кадровой чехарды", — отметил Суслов.

"Но это – общая оценка, за которой стоят многочисленные ошибки в принятии решений по конкретным ситуациям. Возьмем, например, самое яркое событие последнего времени – национализацию крупнейшего коммерческого банка - "ПриватБанка". Кто тянул за язык руководителей НБУ и Минфина Украины, которые публично объявили о неплатежеспособности этого банка и нехватке средств у него на сумму 148 миллиардов гривен? Ведь даже людям без специального образования понятно, что у правительства таких свободных денег нет и быть не может (это – 20% доходной части государственного бюджета!), и что восстанавливать платежеспособность "Привата" придется за счет колоссальной необеспеченной денежной эмиссии НБУ с неизбежной последующей девальвацией гривны и инфляцией", — подчеркнул аналитик.

По мнению Суслова, это отрицательно повлияло на рынок, вызвало панику среди клиентов "Привата", которые побежали в банк снимать деньги, а потом вместе с другими держателями гривны побежали покупать валюту.

"Мало того, что падение курса гривны ускорилось, так теперь еще понадобятся дополнительные средства, чтобы компенсировать текущий отток вкладов из "Привата". И цена национализации "Привата" теперь неизбежно вырастет", — констатировал он.

В свою очередь, экономист Виктор Скаршевский считает, что к сезонному обесцениванию доллара добавился психологический фактор.

"Ситуация с ростом наличного курса больше похожа на спекуляцию. Но спекуляция без почвы не бывает. Есть сезонный фактор: и 2015, и 2016 и в этом году мы всегда наблюдали в январе девальвацию гривны, потому что поступления от экспортеров уменьшаются, а внешние кредиты Украина не получает, в том числе от МВФ. Можно сказать, что это сезонное обесценивание. Но к нему добавляется психологический фактор", — отметил экономист.

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"Банкротство "Платинум Банка" привело к тому, что нужно выплатить больше 4 миллиардов гривен. Выплаты начнутся не раньше чем через месяц, но люди в ожидании дополнительной гривны на рынке пытаются купить доллары уже сейчас, потому что потом будет дороже.

Психологически на курс давит и ситуация с "ПриватБанком", сейчас в банке проблема с валютой и спрос на нее может идти и от банка. Чтобы выплатить валютные депозиты банку нужно покупать валюту. Плюс январские пенсии выплатили в декабре. Как обычно в декабре правительство из бюджета выплатило в несколько раз больше сумму, и на рынок попало много наличности. Так как люди не верят в гривну, эта сумма пошла на валютный рынок", — добавил экономист.

Молчание НБУ

Регулятор спокойно наблюдает за девальвацией гривны, так как этот процесс очень выгоден с точки зрения наполнения доходной части госбюджета. Есть риск, что поступления от приватизации в 2017 году не превысят дохода ушедшего года, который не превысил 1% от запланированных. А поступления от импорта в виде пошлин и акцизных сборов, привязаны к валютному курсу и составляют до 40% доходной части бюджета. И проще всего бюджет наполнить девальвацией, то есть, ослаблением гривны.

Согласно заявлению замглавы НБУ Олега Чурия в настоящее время предложение валюты ниже, чем в предыдущие месяцы. Кроме того, зернотрейдеры получили меньше, чем ожидали, выручки от экспорта зерновых, и это тоже отразилось на уровне предложения валютного рынка.

"В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды", — отметил Чурий.

В свою очередь Виктор Скаршевский отмечает заинтересованность НБУ в девальвации гривны.

"Теоретически, НБУ может потратить на поддержание гривны чистые международные резервы, которые составляют 3,9 млрд долларов. Даже с учетом необходимости выплат по внешним обязательствам, у Нацбанка хватает средств, чтобы погасить эту девальвационную волну. Но, как показывает практика прошлых годов, НБУ не сильно сопротивляется девальвации, потому что дешевая гривна содействует росту доходов бюджета, так как 40% таких доходов привязана к валюте — ввозная пошлина, акциз на импортные товары и т. д. А девальвация позволит обеспечить выполнение бюджета, в котором много нереальных статей доходов, например, приватизация, доходы от спецконфискации", — отметчает Виктор Скаршевский.

Прогноз на будущее

По сложившейся традиции валютный курс вряд ли будет соответствовать значению, на котором считался госбюджет 2017 года, 27, 2 гривны за доллар. Было бы наивно ожидать от украинских властей выполнения собственных прогнозов, если девальвация была и остается главным способом наполнения госбюджета.

Поэтому среднегодовой курс будет больше на несколько гривен за доллар.

"Ситуация более-менее выровняется к весне, когда экспортеры будут больше продавать валюты. Но если брать тенденцию в целом, то среднегодовой курс может составить 30-31 гривен за доллар, если не будет сильных потрясений. Если ухудшится внешнеэкономическая конъюнктура, особенно по металлу, есть такие предпосылки, курс может составить 33-35 гривны за доллар по году. В любом случае, колебания будут, как и в прошлом году, но эта волатильность будет идти в сторону девальвации", — прогнозирует Виктор Скаршевский.

Однако, у девальвации есть не только плюсы, но и вполне ощутимые минусы. По словам Виктора Суслова, рост курса доллара в скором времени отразится на стоимости товаров и услуг.

"Ситуация с курсом очень скоро отразится и на ценах в магазинах. С ростом курса автоматически дорожает весь импорт, вслед за импортом повышаются цены на товары внутреннего производства, а за ростом цен неизбежно дальнейшее понижение жизненного уровня граждан, нарастающие проблемы, неспособность огромного числа людей свести концы с концами. Все это глубже загоняет Украину в кризис", — подчеркнул Суслов.

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Помимо действия негативных факторов достаточно весомым вкладом в девальвацию гривны остается теневая сфера. Черный рынок задает тон валютному курсу, и власть это не смущает, как не смущает и само существование черного рынка. Власть не стремится контролировать теневой сектор, и во многом ему подыгрывает. Почему?