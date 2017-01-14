Южанина о ликвидации налоговой милиции (укр.)

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В рамках налоговой реформы налоговая милиция оказалась вне закона раньше времени. Как объясняет министр финансов Александр Данилюк, что, несмотря на то, что налоговую милицию фактически лишили полномочий из-за технической ошибки, восстанавливать структуру он не собирается. Вместо нее может начать работать финансовая полиция, но сначала Кабмин и парламент должны поддержать такую замену налоговой милиции.

Какая бы ошибка не произошла с налоговой милицией, работать она пока что будет. Глава налоговой милиции, первый замглавы Государственной фискальной службы Сергей Билан заявил, что налоговая милиция продолжит свою работу до принятия нового закона о ее правопреемнице, то есть о финансовой полиции.

Подробнее о том, как произошла в Раде техническая ошибка, "ликвидировавшая" налоговую милицию, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи функціонує податкова міліція зараз в Україні? Її права збережено?

— Справді, при опрацюванні закону в апараті ВР вийшла помилка в циклічних посиланнях. Якраз через те, що у великих за змістом проектах законів трапляються технічні помилки, норми, частіше за все, в розділі, наприклад, такі, як в нас, який регламентував набрання чинності окремих норм, ми розкривали повністю по суті. Тому наразі говорити про те, що депутати помилились або це якась технічна помилка, яка унеможливлює роботу в подальшому податкової міліції, я б не стала. Наразі у нас кодифікатори апарату ВР займаються імплементацією закону вже №1797 в Податковий кодекс, тобто зараз триває технічна робота. Я розумію, що тільки після її завершення ми можемо побачити Податковий кодекс з внесеними змінами, із законом № 1797, і тільки після того реагувати, чи треба нам виправляти цю технічну помилку, чи непотрібно, тому що тут є така двозначність, і одні юристи говорять, що помилку треба було виправити, а інші говорять, що такі циклічні посилання і помилки в багатьох законопроектах є, і тому розглядається норма по суті. Тому сказати, що зараз не має права діяти податкова міліція, я б так не говорила. Ще раз хотіла б наголосити, що парламентарі ніякого відношення до тієї помилки не мають, бо регламентарями приймалась норма по суті, а не код цієї норми в законопроекті.

Зараз прогнозують багато позовів щодо тієї ж податкової міліції, тому що де-юре вони перебувають поза законом.

— Я б зараз не робила поспішних висновків. Все-таки мають закінчити роботу кодифікатори апарату ВР, імплементувати закон № 1797 в Податковий кодекс і потім приймати рішення. Я думаю, що рішення має приймати не комітет, а Кабмін, тому що все-таки це законопроект урядовий і, я думаю, у них є більше можливостей аналізувати, що треба зробити і яким чином вчинити, щоб не ліквідувати податкову міліцію. Ми ж всі розуміємо, що нам треба створити наступний орган, і про це чітко було вказано в нормі закону, що ліквідація податкової міліції відбувається тільки після створення нового органу.

Є прихильники того, щоб не повертати податкову міліцію, а створювати податкову поліцію.

— Я думаю, що абсолютно правильна думка і треба рухатись скоріше, щоб уряд скоріше зареєстрував свій законопроект. Тим більше, що міністр фінансів заявив, що декілька положень з’ясовуються, в тому числі, і з МВФ, доопрацьовуються, і найближчим часом законопроект буде зареєстрований. Але мене більше хвилює те, щоб депутати проголосували за такий законопроект, за прийняття цих змін, адже ви бачите, як тяжко сприймаються зміни і той законопроект, який ми приймали ще до внесення змін до Податкового кодексу, в якому була допущена ця помилка. Треба було досить глибоко розібратись з цими нормами, щоб його підтримати, а часу, дійсно, не вистачало не тільки в моїх колег, а й в експертів. Тому, якби зараз був зареєстрований законопроект про створення нового органу, який буде боротись із фінансовими органами, то, я думаю, ми б встигли за нього проголосувати хоча б до 1 липня поточного року і було б все дуже добре. Але буде все залежати від того, як справиться із задачею Мінфін, і потім як буде відбуватись голосування.

Правда, що ведеться неофіційна боротьба за те, кому буде підвідомчий цей новий орган?

Ні, я про таке не чула. Я однозначно розумію, що такий орган буде підпорядкований Мінфіну, в усякому разі, з того змісту, який ми закладаємо в новий орган, з тих функцій, якими буде наділений новий орган, він, мені здається, саме найкраще працював би, якби був підпорядкований Мінфіну.

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Напомним, налоговая милиция оказалась неспособной выполнять свою работу, однако до создания финансовой полиции кто-то должен выполнять ее функции, заявила в эфире "ГС" юрист Инна Рудник.

А эксперт в налоговой сфере Павел Себастьянович в эфире "ГС" заявил, что специалисты финансовой полиции будут бороться с преступлениями без вооруженных захватов, а просто анализируя электронную отчетность.