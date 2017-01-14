Хроника 13 января: падение гривны, пистолет Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В пятницу, 13 января, обнародован список VIP награжденных оружием от Авакова, полиция установила виновных в перестрелке в Княжичах, Украина выбрала годовую квоту на экспорт меда в ЕС,Обама продлил на год санкции против РФ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Курс валют НБУ: евро подорожал до 29,10 грн

Национальный банк Украины на пятницу установил курс доллара на уровне 2725,16 за 100 долларов, курс евро — на отметке 2910,20 грн за 100 евро, российского рубля — 4,580 грн за 10 рублей. В НБУ связали падение курса гривны с "сезонным спадом деловой активности".

ЕС уже в январе исчерпал годовые квоты по закупке меда – Минагрополитики

Страны Европейского союза к 11 января исчерпали годовые квоты на закупку меда из Украины. По словам замглавы Минагрополитики Ольги Трофимцевой, на 64% исчерпана квота на сахар, на 78% — на виноградные и яблочные соки.

Полиция установила виновных в перестрелке в Княжичах

Расследование по инциденту с сотрудниками правоохранительных органов в Княжичах завершено, виновных привлекут к ответственности, сообщил заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко. Он отметил, что уже в пятницу или в понедельник к виновным в перестрелке в Княжичах будут применены меры дисциплинарного реагирования.

Наградное оружие от Авакова: обнародован список VIP-получателей

Благодаря источникам в правоохранительных органах УП удалось получить фамилии лиц, которые были награждены оружием в 2014-2015 годы. Чаще всего глава МВД дарил пистолеты "Форт 17" и его модификации. Глава МВД Арсен Аваков вручил президенту Петру Порошенко по случаю 50-летнего юбилея пистолет СabotGun "Jones 1911", тогда как экс-премьеру Арсению Яценюку и бизнесмену Игорю Коломойскому он подарил по штурмовой винтовке.

Байден перенес визит в Украину

Вице-президент США Джо Байден решил перенести визит в Украину на 16 января, передают "Украинские новости" со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах. Ранее Байден собирался прилететь в Украину 15 января. Сообщалось, что его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко была запланирована на воскресенье. Позже США в Украине подтвердило, что вице-президент США Джо Байден перенес свой визит в Киев на 16 января.

СБУ просят возбудить дело "по факту госизмены" в отношении Порошенко

Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности страны Василия Грицака открыть уголовное производство о госизмене в отношении президента Петра Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании. По его словам, компания Порошенко реализует продукцию на территории Крыма и организовывает работу на фабрике в российском Липицке, в то время как президент заявляет о "войне с РФ" и необходимости внедрения санкций против Москвы.

Глава "Укравтодора" призвал ввести плату за проезд грузовиков по дорогам

Исполняющий обязанности главы "Укравтодора" СлавомирНовак выступает за введение платы за проезд грузовых транспортных средств по дорогам страны. По его словам, он спорит с бюджетным комитетом Верховной Рады о необходимости нововведения, "начиная с первой нашей встречи".

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Обама продлил на год санкции против РФ

Президент США Барак Обама в пятницу продлил на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года из-за ситуации в Украине. Речь идет о продлении указа президента США номер 13660, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.

Противники ассоциации с Украиной подали в суд на правительство Нидерландов

В Нидерландах движение "Форум за демократию", стоявшее у истоков референдума относительно ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подало в суд на правительство, чтобы помешать ратифицировать соглашение. Лидер движения Тьерри Боде стремится, чтобы судьи остановили попытки правительства касательно ратификации соглашения с Украиной.