ЕС уже в январе исчерпал годовые квоты по закупке меда – Минагрополитики

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Страны Европейского союза к 11 января исчерпали годовые квоты на закупку меда из Украины, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на замглавы ведомства Ольгу Трофимцову.

"По состоянию на 11 января 2017 года квоты на импорт украинского меда европейскими странами исчерпан на 100%, на 64% исчерпана квота на сахар, на 78% — на виноградные и яблочные соки", — говорится в сообщении.

По словам Трофимцевой, наибольшим спросом среди импортеров пользуется украинская аграрная продукция. Так, за 2016 были полностью использованы квоты на мед, сахар, овес, ячменную крупу и муку, солод, кукурузу, обработанные томаты и другие продуктовые группы.

В Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.