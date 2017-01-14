Тарута: оружие мне дал Аваков для защиты

Сергей Тарута заявил, что ему вручили оружие в июле 2014 года, "когда была война, и было опасно".

"Оружие мне дал Аваков, чтобы можно было как-то сдерживать нападения (…). Оружие он дал для того, чтобы защищаться. Это было больше оружие "против". Меня там дважды захватывали, и дважды Бог помог. Один раз удалось выехать раньше захвата буквально на 30 секунд, другой раз — за 50 секунд до того, как здание собрались захватывать вооруженные гранатометами и пулеметами боевики", — сообщил Тарута в эфире "112 Украина".

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Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Аваков регулярно дарил оружие украинским чиновникам. В частности, за 2014-2015 годы Аваков якобы наградил оружием 400 человек. В пятницу в Верховной Раде по инициативе одного из депутатов был зарегистрирован законопроект о создании в парламенте следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий руководства МВД при вручении ведомственных наград "Огнестрельное оружие".