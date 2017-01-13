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Байден перенес визит в Украину - СМИ

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Ранее Байден собирался прилететь в Украину 15 января. Сообщалось, его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко была запланирована на воскресенье.
Вице-президент США Джозеф Байден
RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Вице-президент США Джо Байден решил перенести визит в Украину на 16 января, передают "Украинские новости" со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.

Байден прослезился при получении президентской медали. Видео
The Awards Show Channel/Youtube
Байден прослезился при получении президентской медали

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"Визит Байдена в Киев перенесен на понедельник", — цитирует агентство слова источника.

Других подробностей собеседник агентства не сообщил.

Ранее сообщалось, что Байден перед своей отставкой на следующей неделе посетит Украину и Швейцарию. Его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко была запланирована на 15 января.

В ходе визита запланирована встреча Байдена с Порошенко и премьером Украины Владимиром Гройсманом.

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