Байден перенес визит в Украину - СМИ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Вице-президент США Джо Байден решил перенести визит в Украину на 16 января, передают "Украинские новости" со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.

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"Визит Байдена в Киев перенесен на понедельник", — цитирует агентство слова источника.

Других подробностей собеседник агентства не сообщил.

Ранее сообщалось, что Байден перед своей отставкой на следующей неделе посетит Украину и Швейцарию. Его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко была запланирована на 15 января.

В ходе визита запланирована встреча Байдена с Порошенко и премьером Украины Владимиром Гройсманом.