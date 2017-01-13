Противники ассоциации с Украиной подали в суд на правительство Нидерландов

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Нидерландах движение "Форум за демократию", стоявшее у истоков референдума относительно ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подало в суд на правительство, чтобы помешать ратифицировать соглашение.

Лидер движения Тьерри Боде стремится, чтобы судьи остановили попытки правительства касательно ратификации соглашения с Украиной, сообщает "Европеская Правда" со ссылкой на Dutchnews.nl.

Члены движения утверждают, что закон о консультативном референдуме предполагает, что после того, как состоялось голосование, результаты должны быть приняты как можно скорее, или проигнорированы.

Однако вместо этого правительство начало переговоры в ЕС и с политическими партиями внутри страны относительно дальнейших шагов. По мнению членов движения "Форум за демократию", это является нарушением действующего законодательства.

"Нет места для поправок, в данной ситуации компромисс невозможен", — сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляла, что правительство Нидерландов после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

17 ноября Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза согласовал отмену для граждан Украины шенгенских виз, необходимых для краткосрочных поездок, однако решил, что так называемый "безвизовых" заработает только после того, как в Брюсселе согласуют механизм прекращения действия такого режима в случае чрезвычайных ситуаций.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что Киев выполнил все условия, необходимые для введения "безвиза", и призывала Евросоюз безотлагательно отменить визы, выполнив свое обязательство.

Читайте также: Поляки против украинцев. Страсти накаляются

Власти Украины рассчитывают получить безвизовый режим с Евросоюзом до конца 2016 года. Еврокомиссия в декабре 2015 года сообщила, что Украина выполнила все условия для либерализации визового режима с ЕС, однако соответствующее решение до сих пор не принято.

Ранее сообщалось, что переговоры в Брюсселе по механизму приостановки безвизового режима в Европейском Союзе завершились безрезультатно. Вступление в силу безвиза для Украины должно произойти одновременно со вступлением в силу нового механизма его отмены.

Читайте также: Голубь мира. О чем Надежда Савченко говорила с лидерами ЛДНР

Официальная позиция ЕС по задержке отмены виз — необходимость согласовать механизм приостановки безвизового режима с третьими странами на случай миграционного всплеска.