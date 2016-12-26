МИД: Сенат Нидерландов рассмотрит ассоциацию Украина-ЕС после 15 марта

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Правительство Нидерландов после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Что касается Сената, то Сенат не участвует в выборах, одновременно по плану, который был представлен премьер-министром Нидерландов господином (Марком) Рютте, он будет вносить в Сенат предложения по поддержке решения о ратификации после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос довольно политизирован. Хотя сейчас можно сказать, что готовы поддержать ратификацию в Сенате 43-44 представителей из 75", — сообщила Зеркаль в эфире Громаджське ТВ.

По словам Зеркаль, по подсчетам, сделанным нидерландским правительством, из 150 депутатов нижней палаты парламента Нидерландов (Палаты представителей) где-то 90-91 могут поддержать ратификацию Соглашения об ассоциации.

17 ноября Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза согласовал отмену для граждан Украины шенгенских виз, необходимых для краткосрочных поездок, однако решил, что так называемый "безвизовых" заработает только после того, как в Брюсселе согласуют механизм прекращения действия такого режима в случае чрезвычайных ситуаций.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что Киев выполнил все условия, необходимые для введения "безвиза", и призывала Евросоюз безотлагательно отменить визы, выполнив свое обязательство.

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Власти Украины рассчитывают получить безвизовый режим с Евросоюзом до конца 2016 года. Еврокомиссия в декабре 2015 года сообщила, что Украина выполнила все условия для либерализации визового режима с ЕС, однако соответствующее решение до сих пор не принято.

Ранее сообщалось, что переговоры в Брюсселе по механизму приостановки безвизового режима в Европейском Союзе завершились безрезультатно. Вступление в силу безвиза для Украины должно произойти одновременно со вступлением в силу нового механизма его отмены.

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Официальная позиция ЕС по задержке отмены виз — необходимость согласовать механизм приостановки безвизового режима с третьими странами на случай миграционного всплеска.