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Обама продлил на год санкции против РФ

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Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (257)

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Действия и политика, на которые отвечает указ президента США номер 13660, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, говорится в распоряжении Барака Обамы.
Президент США Барак Обама
RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Президент США Барак Обама в пятницу продлил на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года из-за ситуации в Украине.

Барак Обама во время прощальной речи
REUTERS Jonathan Ernst
Он сделал это. Прощальная речь Обамы: слезы и напутствия

Речь идет о продлении указа президента США номер 13660, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.

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"Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в распоряжении уходящего главы государства.

Ранее десять сенаторов США предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом. Законопроект о санкциях против России, внесенный группой сенаторов США, также предполагает введение санкций против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.

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