Глава "Укравтодора" призвал ввести плату за проезд грузовиков по дорогам

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак выступает за введение платы за проезд грузовых транспортных средств по дорогам страны, заявил он в интервью "Фокусу".

По его словам, он спорит с бюджетным комитетом Верховной Рады о необходимости нововведения, "начиная с первой нашей встречи".

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"Дороги разрушают именно грузовики. К тому же бизнес с каждой поездки получает прибыль, поэтому и за использование дорог он должен платить", — заявил Новак.

При этом и.о. главы "Укравтодора" считает, что будет честно, если украинские предприниматели станут платить за использование дорог наравне с иностранцами. "Такое решение сталкивается с сопротивлением аграрного лобби, но если мы хотим иметь страну с нормальной сетью дорог, другого выхода нет", — заключил Новак.

По словам президента Украины Петра Порошенко, в этом году на масштабное строительство дорог в Украине планируется выделить 30 млрд гривен по сравнению с 12 млрд в 2016 году. Он также сказал, что считает строительство сети автомобильных дорог в стране локомотивом экономики, и данное направление хозяйственной деятельности является для него приоритетным.