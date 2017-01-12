Порошенко распорядился проложить дорогу на свою малую родину

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил завершить строительство автодороги Одесса — Болград — Рени. Об этом он сказал во время представления нового главы Одесской ОГА Максима Степанова, сообщает телеканал "112 Украина".

"В бюджете 2016 года на дорожное строительство в Украине было предусмотрено 12 млрд грн, а в 2017 году предусмотрено 30 млрд грн. Никогда за все предыдущие годы даже на 12 млрд не выходили, а в этом году – 30 млрд грн, и это мой приоритет. Дорожное строительство – локомотив экономики", — сказал президент.

Глава государства добавил, что в области должны быть проведены качественные тендеры в сфере дорожного строительства, своевременно разработаны проекты ремонта и строительства дорожных путей сообщения, "и дорога на родину президента должна быть построена".

Отметим, что Петр Порошенко родился в г. Болград Одесской области.