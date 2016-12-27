"Укравтодор" в 2017 году увеличит объем ремонта дорог в два раза

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") собирается в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза – до 2,2 тыс. км, благодаря увеличению бюджетного финансирования дорожного хозяйства в следующем году до 35 млрд грн. Об этом стало известно в ходе итоговой пресс-конференции Министерства инфраструктуры Украины.

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Как отметил после презентации глава "Укравтодора" Славомир Новак, в следующем году компания планирует провести технический аудит состояния дорог, ввести эффективную систему весового контроля грузовиков на дорогах, а также усилить сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Как сообщалось ранее, Украинское госагентство автомобильных дорог "Укравтодор" намерено в 2017 году отремонтировать ряд дорог на границе Украины и Польши.