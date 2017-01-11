НБУ признал "Платинум Банка" неплатежеспособным

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк принял решение об отнесении к неплатежеспособным "Платинум Банка", входящего во вторую двадцатку по объему активов.

Как сообщается на сайте госрегулятора, "Платинум Банк" по результатам диагностического обследования в 2016 году должен был обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

"По состоянию на 1 января банк не достиг положительного значения капитала. Учитывая вышеизложенное, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении "Платинум Банка" к категории неплатежеспособных", — говорится в сообщении.

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Нацбанк отмечает, что 97% (197 тысяч человек) всех вкладчиков "Платинум Банка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Всего, по данным регулятора, Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.

"Платинум Банк" (ранее — Международный ипотечный банк) создан в 2005 году. По данным НБУ, на 1 октября 2016 года банк занимал 22-е место по размеру активов (7,277 млрд грн) среди 100 действовавших в стране.

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Физическими лицами — владельцами существенного участия в ПАО "Платинум Банк" являлись Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.