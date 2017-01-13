Быть или не быть очередному траншу МВФ

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Судьба четвертого транша от Международного валютного фонда решится до конца января. По словам официального представителя МВФ Джерри Райса, конкретной даты заседания совета директоров пока нет, но ожидается, что это будет в ближайшие недели. Он также отметил, что Украина со своей стороны должна активизировать реформу энергетического рынка.

Украинская власть ожидает, что размер четвертого транша МВФ составит один миллиард долларов. Деньги планируют направить в резервы Нацбанка. Но вот окончательная сумма транша будет известна после встречи президента Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард, во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января.

Получит ли Украина четвертый транш от МВФ и при каких условиях, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Как вы считает, будет транш или нет?

— Транш будет, потому что на данный момент все основные сложные моменты решены, остались пара технических решений со стороны правительства. Соответственно, тут уже дело техники, и в ближайшее время мы получим и дату заседания правления, и потом этот транш.

То есть все условия выполнены, и все основания есть рассчитывать на следующий транш?

— Не все условия, которые были в том меморандуме, там процедура очень гибкая. И на данный момент изменились условия, которые необходимы нам для выполнения. Основные были — это "ПриватБанк" и бюджет. И то, и то решение принято. Сейчас несколько технических решений от правительства осталось, которые будут приняты в ближайшее время. Они связаны с начислением субсидий и прочих вот таких вещей, МВФ находится в постоянном контакте с правительством, и они должны это урегулировать.

Получается, если эти технические вопросы не будут решены, тогда МВФ может отложить вопрос предоставления Украине транша?

— Да. Они будут решены, потому что никаких проблем в их решении нет. И правительство всегда выполняло то, что требуется для транша МВФ. Поэтому и тут нет никакого принципиального вопроса.

Джерри Райс говорит о том, что Украина должна активизировать реформу энергетического рынка. О чем конкретно идет речь?

— Он не говорит — перед получением транша. Он просто говорит, что должны активизировать реформу энергорынка.

То есть это просто заявление?

— Да. Потому что понятно, что в ближайшие две недели активизировать любую реформу невозможно. Отчасти просто вот эти технические решения завязаны на энергетическом рынке, но это не будет активизация реформы, которую можно решить на протяжении недели.

В правительстве говорят, что размер четвертого транша МВФ составит один миллиард долларов. Но по программе размер четвертого транша все же немного больше миллиарда долларов. Так сколько может получить Украина?

— Трудно сказать. Опять же, суммы оговаривались во время переговоров. Мы помним, что не все выполнили для четвертого транша, у нас, например, НАБУ так и не получило прослушку. Соответственно, наверное, это стоит 300 миллионов долларов для этого транша. Возможно, еще какие-то вещи, которые нам сейчас простили и перенесли на следующий транш, вот они тоже уменьшили объемы этого транша.

Насколько важен для нашей экономики этот четвертый транш от МВФ?

— Нам не критично получение транша, важно оставаться в программе. Это плюс, учитывая сезонные эти январские истерики на валютном рынке, конечно, это хороший знак с точки зрения надежности гривны.

То есть ситуацию на валютном рынке стабилизирует получение транша?

— Нет такой какой-то ситуации, которую нужно стабилизировать. В прошлом году то же самое было в январе. Это сезонный фактор, каждый год у нас бюджет в декабре тратит в два раза больше денег, чем он тратит обычно ежемесячно, и итоге получается переизбыток гривны. И каждый год в январе он идет на валютный рынок. Мы видели этот скачок в прошлом году, когда гривна ушла сначала в январе к 27, потом весь год где-то к 26 пребывала. Вот сейчас мы видим практически то же самое. У нас сейчас скачок, на межбанке гривна уйдет к 28, потом в феврале опять стабилизируется к 27, где-то на средний уровень по итогам года. Это не падение такое, гривна, которая летит непонятно куда. Нет, это волатильность, это изменчивость курса, которая характерна для января последних лет и связанная с этими тратами бюджетов в конце года.

А где грань? Сезонный фактор до 30 доведет гривну.

— Опять же, 30-35-50 можем сказать. Нет никаких объективных причин для того, чтобы доводилось вот туда. У нас все хорошо с точки зрения торгового баланса в настоящий момент, потому что очень хорошо на рынке стали, очень хорошо на рынке руды. В итоге вот эти колебания не фундаментальны, а такие движения, которые возникают спекулятивно на фоне переизбытка гривны. Соответственно, сильно далеко это курс не уведет, потому что просто не должно увести.

Четвертый транш направят в резервы Нацбанка?

— Да, в резервы НБУ.

Представитель ГПУ Куценко заявил о том, что в НАБУ начато расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой, в отношении директора ФГВ Ворушилина. Это на перспективах получения транша от МВФ, на дальнейшем сотрудничестве скажется?

- Вообще никак не связано и не скажется. Потому что Куценко — это говорящее лицо Шокина, и ничего хорошего от него ожидать нельзя. Нет, у МВФ кредит доверия к НБУ самый высокий среди всех институтов в Украине, которые есть. Поэтому вот эта информация и потенциальное расследование точно никак не повлияют. Это инсинуации. И, соответственно, базы какой-то для объективного решения МВФ тут нет вообще никакой.

То есть нет повода проводить расследование?

- Расследование всегда есть повод проводить. Пускай проводят расследование. Безусловно, говорить, что в ФГВ совсем нет коррупции, нельзя. К Куценко доверия нет никакого. Соответственно, есть доверие к НАБУ, вот пусть НАБУ и проверяет.

Читайте также: Ситуация с падением гривны выровняется только к весне — Скаршевский

И в МВФ это никого не беспокоит?

- Нет, это их точно не беспокоит никак.

Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире ГС заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ очень важно для привлечения в Украину других инвесторов.

А исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире ГС заявил, что по результатам работы миссии МВФ формируется мнение об Украине в мире, поэтому нам очень важно продолжить сотрудничество.