ЦРУ осудило "спонтанность" Трампа - СМИ

ROBYN BECK / AFP

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Директор ЦРУ в уходящей американской администрации Джон Бреннан не уверен в способности избранного президента Дональда Трампа следовать интересам нацбезопасности США. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Fox News".

Бреннан считает, что спонтанность Трампа может помешать ему в этом. "Спонтанность — это не то, что защищает интересы нацбезопасности. Когда он говорит или когда он реагирует, просто убедитесь, что он отдаёт отчёт о последствиях (такой реакции) на Соединенные Штаты, а они могут быть глубокими", — сказал он.

Также в интервью он осудил то, что Трамп сравнил спецслужбы с поведением нацистов. Бреннан назвал такое сравнение "недопустимым".

Ранее Трамп выступил с резкой критикой утечек и фальшивок в его адрес от спецслужб и экс-сотрудников спецслужб.

В частности, ранее американские СМИ сообщили, что бывший агент британской разведки МИ-6 Кистофер Стил передавал документы целому ряду лиц, в частности — в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Сам доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды. В нем содержалась информация о компромате против Трампа, собранная Москвой. Пресс-секретарь президента РФ опроверг эту информацию.

Трамп считает "позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию" и это "нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление пришло к выводу, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу.