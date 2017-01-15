Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с РФ - Пенс

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп готов предложить новый взгляд на отношения США и РФ. Об этом он заявил телеканалу CBS.

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"В лице избранного президента вы видите человека, который готов предложить свежий взгляд на поиски подхода к тем ужасным отношениям, которые сложились между Соединенными Штатами и Россией на сегодняшний день, который, по крайней мере, открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным и Россией", — заявил Пенс. По его словам, налаживание отношений с Москвой пойдет на пользу общим интересам США и РФ.

Пенс решительно опроверг сообщения о том, что команда Трампа поддерживала контакт с "российскими хакерами", которых спецслужбы США обвиняют в попытке вмешаться в выборы американского президента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что переговоры о возможной встрече главы РФ и избранного президента США Дональда Трампа не ведутся.