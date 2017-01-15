Подорожание водки и реакция на теневом рынке алкоголя

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" решило повысить цены на спирт в январе более чем на 10,5%, а с марта еще на 8%.

В последний раз цены на спирт повышались в апреле прошлого года на 17-18%. С тех пор произошло значительное удорожание сырья, топлива и электроэнергии, что и обусловило необходимость повысить цены на спирт.

Последствия решения прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки обґрунтоване підвищення цін на спирт?

— Збільшилась вартість складових, з яких вони виробляють спирт, збільшилась вартість енергоносіїв тощо. Але я би хотів сказати, що це не є настільки критичним. Просто давайте відштовхуватись від цифр. На сьогодні, до підвищення вартість одного літру класу "люкс" складала 28,5 гривень за літр. Тобто в пляшці горілці близько шість гривень. Далі якщо ми рухаємо, то мінімальна роздрібна ціна на горілку на сьогодні – це приблизно 70 гривен. Давайте до цих шести гривен додамо ще 10%, хай буде сім гривен. Тобто це не є дуже критичним для споживачів, для тих, хто купує легальну продукцію. Я думаю, що це підвищення наразі не вплине на роздрібні ціни, тому що вони будуть в більшості своїй на рівні мінімальних роздрібних цін. Але, я думаю, що далі, коли виробники будуть закладати новий акциз, і це є головна причина, чому підвищуються ціни на поличках магазинів, тоді, мабуть, виробники будуть звертатись до уряду, щоб підвищити мінімальні роздрібні ціни.

Якось це вплине на гравців ринку?

— Прибутки є, звісно. Але більше воно вплине на тіньовий ринок, тому що ціна на тіньовому ринку сьогодні близько 20 гривен за пляшку і навіть якщо проінспектувати так звані наливайки, ви побачите ціну 6-7 гривень за сто грамів горілки. Тобто це значно менше, ніж мінімальна роздрібна ціна. Тому слід очікувати, що тіньовий ринок більший, ніж реальний, і він дещо підвищить свою ціну.

Читайте также: Пить или не пить? Праздник, алкоголь, акцизы и цены покоряют Эверест

Наскільки виросте фальсифікат?

— Ми не можемо рахувати у відсотках зараз, але якщо ми маємо різницю в тіньовому виробництві і легальному десь в 3,5 рази, то це буде чотири і більше раз, тобто робити, виготовляти нелегальну продукцію буде ще вигідніше.

Ранее экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что повышение акциза на алкоголь не пополнит украинский бюджет.