Алкоголь дорожает: динамика цен с 2014 года

Сможет госбюджет 2017 года получить задекларированные поступления от роста акцизного сбора? С одной стороны, карманы у населения не резиновые, и роста доходов в следующем году ожидать не приходится. Скорее, наоборот, на довольно скромные доходы большинства населения в два раза увеличится налоговая нагрузка — ведь единый социальный сбор теперь будет рассчитываться по удвоенной ставке минимальной зарплаты.

С другой стороны, производители алкогольной продукции давно предупреждали, что именно рост акцизов сдерживает развитие отрасли. Более того, все, кто могут уйти в тень, постепенно перемещаются в зону, свободную от налоговых платежей.

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