Пить или не пить? Праздник, алкоголь, акцизы и цены покоряют Эверест

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Сможет госбюджет 2017 года получить задекларированные поступления от роста акцизного сбора? С одной стороны, карманы у населения не резиновые, и роста доходов в следующем году ожидать не приходится. Скорее, наоборот, на довольно скромные доходы большинства населения в два раза увеличится налоговая нагрузка — ведь единый социальный сбор теперь будет рассчитываться по удвоенной ставке минимальной зарплаты.

С другой стороны, производители алкогольной продукции давно предупреждали, что именно рост акцизов сдерживает развитие отрасли. Более того, все, кто могут уйти в тень, постепенно перемещаются в зону, свободную от налоговых платежей.

Ночные сюрпризы для Бахуса

Верховная Рада Украины, в свое очередное ночное бдение над проектом госбюджета-2017 в очередной раз повысила акцизы на табак и алкоголь для обеспечения поступлений в доходную часть госбюджета. Целые сектора реальной экономики из добросовестных налогоплательщиков превратились в обузу, сокращение объемов производства в машиностроении, на транспорте, ГМК и угрожающие тенденции в сельском хозяйстве демонстрируют результаты волюнтаристского подхода к экономике. На очереди — малый и средний бизнес, который давят уже не только налогами, но и в буквальном смысле — тракторами.

Поэтому, решение парламента по повышению с 2017 года ставок акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки на 20%, на крепленые и игристые вина — на 12% говорит о том, что других "драйверов" для бюджета уже нет.

Ранее Кабмин уже повышал стоимость алкоголя путем установления минимальной цены, когда стоимость бутылки водки выросла вдвое: с 35 до 70 гривен, самое дешевое вино подорожало до 33 гривен, как и вермут, а бутылка шампанского стала стоить минимум 70 гривен.

По словам первого вице-премьера Степана Кубива, "нынешняя минимальная цена не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования". Он уточнил, что во время обсуждения в правительстве, было предложение установить минимальную цену на бутылку водки в 104 гривны, но решили остановиться на отметке 69,78 гривен. Решение Кабмина поддержали и производители алкоголя. Они отмечают, что повышение минимальной розничной цены будет способствовать росту поступлений в государственный и местные бюджеты, ведь с минимальной розничной цены в местные бюджеты оплачивается 5% акцизного налога. По мнению легальных производителей, подорожание алкоголя также поможет уменьшить количество суррогата на рынке Украины.

Тень все равно растет

Если бы дело ограничилось повышением минимальных розничных цен на спиртное, то отрасль стремилась бы из тени на свет. Все-таки производство алкоголя "в сумраке" — это повышенное наличие криминального элемента в бизнесе, поиск и отчисления "крыше" и прочие радости теневой экономики. Однако, доля "белого" производства алкоголя сокращается, и, вероятно, главной причиной отрицательной динамики является именно рост акцизов.

Экономист Виктор Скаршевский отмечает, что с каждым повышением акцизов на ликеро-водочную продукцию часть производства уходит "в тень".

"С одной стороны, повышение акцизов, если оценить поступления от акцизов за 2014-2015 год, то доходы госбюджета, действительно, увеличиваются по некоторым статьям. Прежде всего, это касается поступлений от акциза на табачные изделия. Что касается ликероводочной продукции, несмотря на увеличение акцизов, доходы от поступлений сбора от алкоголя остается приблизительно на одном и том же уровне. С другой стороны, даже если некоторым образом увеличиваются доходы бюджета, при этом уменьшается объем производства ликероводочной продукции. Если исходить из того, что ее потребление остается на одном уровне, значит, часть легального производства замещается контрафактной продукцией. Но теневая экономика качества не гарантирует, а рост акцизов только стимулирует производство нелегального алкоголя", — подчеркнул Скаршевский.

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"Плюс, когда говорится, об увеличении доходов за счет повышения акцизов, оно идет из карманов граждан. Они больше расходуют свои деньги и меньше тратят на другие вещи. Хотя, в случае с сигаретами и алкоголем это, может быть, к лучшему", — добавил эксперт.

"Статистика четко показывает, что больше теневая экономика и производства контрафактной продукции сконцентрированы в ликеро-водочном производстве. Если, несмотря на повышение акцизов, доходы от них остаются на том же уровне, это означает рост контрафакта. Намного проще повышать акцизы, чем легализовать всех производителей. Можно было бы снизить ставки и сделать выгодным официальное производство для "теневиков", но Украина взяла на себя обязательства по повышению акцизов до европейских согласно соглашению об ассоциации, хотя, при этом, зарплаты до этого уровня повышать не собираются. Выхода из этой ситуации нормального не будет. Обязательства будут выполняться, контрафактной продукции будет все больше", — прогнозирует экономист.

Ненужный европейский опыт

Кроме повышения акцизов до европейского уровня действительно было бы неплохо так же повысить и доходы граждан. Кроме того, в Европе к виноделию более внимательное и бережное отношение. Во многих странах виноделие ЕС — это не только статья дохода от экспорта и внутренней торговли, но и способ занять население, без чего ни налогов, ни ВВП никак не получить. Поэтому сельское хозяйство в ЕС дотируется и контролируется.

По словам гендиректора корпорации "Укрвинпром" Владимира Кучеренко, в Украине государство и так не оказывает никакой поддержки винодельческой отрасли, а повышение акцизов еще замедлит становление и развитие винодельческих предприятий.

"Удивлен, что некоторые чиновники проводят это направление (повышение акцизов) как гармонизацию с европейским законодательством. Если мы возьмем игристые вина, которые будут в первую очередь популярны перед Новым годом, то в Европе ставка акциза нулевая — именно на эти напитки. У нас же была ставка 10 гривен 40 копеек, на сегодня ставка налога увеличилась на 11 гривен 65 копеек, то есть создаются абсолютно неравные, конкурентные условия для отечественных производителей и именно этим законопроектом обобщаются производители, в первую очередь ликероводочных напитков с производителями коньяков. Невозможно даже близко сравнить производство водки, которое занимает несколько дней, с изготовлением коньяков, поскольку выдержка "три звездочки" длится больше 10 лет. И это также расценивается как лоббирование норм другими участниками алкогольного рынка, потому что на сегодня отрасль виноделия, в первую очередь, несет социальное значение. Такие регионы как Одесская, Николаевская, Херсонская области, Закарпатье — там, где есть проблема занятости, на сегодня это очень острый вопрос", — подчеркнул Кучеренко.

По его мнению, повышение акцизов угрожает украинскому виноделию, которое попадает в неконкурентные условия по сравнению с иностранными производителями. В ЕС, отметил эксперт, только на рекламу вина выделяется 5,3 млрд евро на три года. А в Украине вместо стимуляции виноделия его давят акцизом.

В этом решении так же мало заботы о винодельческих хозяйствах Украины, как и о потребителе. Кто может себе позволить вино по 100 гривен (или намного выше) за бутылку? Или шампанское, оно же — игристое вино — по такой же запредельных для многих цене? Потребителя выталкивают в объятия продавцов фальсификата или — иностранных компаний, кому что ближе по кошельку.