Вместо похмелья. С Нового года выросли налоги, платежи и акцизы

Анна Лаба, РИА Новости Украина

"Минималка" 3200

С 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", в соответствии с которым минимальная заработная плата повысится до 3200 грн.

При этом на протяжении всего 2017 года размер минимальной заработной платы уже не будет меняться в зависимости от пересмотра прожиточного минимума.

Рост зарплат учителей

С 1 января должностные оклады учителей повысятся на два тарифных разряда — то есть, на 50%. Такое решение принял Кабинет министров Украины. Таким образом, зарплата учителя высшей категории, которого отнесут не к 12-му, а к 14-му разряду, с 1 января составит от 5266 грн до 6841 грн. Учителя без категории будут получать от 3960 грн до 4853 грн.

Вырастет и зарплата врачей — на 30%. Остальным бюджетникам повысят зарплату на сумму до 30%.

Новая ставка единого налога

С 1 января 2017 года в Украине изменилась ставка единого налога. С принятием изменений в налоговое законодательство, и изменением так называемой "минимальной зарплаты", меняются условия работы субъектов предпринимательства, зарегистрированных как "единоналожники".

Главное изменение — ставка единого налога для первой группы остается на уровне 10%, но отвязывается от минимальной заработной платы и привязываются к прожиточному минимуму, установленного на 1 января. Таким образом, предпринимателям первой группы нужно будет платить за месяц до 154,4 гривен.

Для второй группы остаются фиксированные ставки в процентах от размера минимальной заработной платы, но вырастет сама сумма — 640 гривен (20% от 3200 гривен). По третьей группе также методология не поменялась — процентные ставки зависят от доходов. У плательщиков НДС остается 3%, у неплательщиков — 5%.

Новое в едином социальном взносе

С 1 января 2017 для физических лиц — предпринимателей, избравших общую систему налогообложения, предпринимателей — плательщиков единого налога 2 и 3 групп и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, минимальная сумма единого социального взноса (ЕСВ) составляет 704 гривен в месяц.

С 1 января всем предпринимателям придется платить ЕСВ, даже тем, кто подает в налоговую пустые отчеты. Размер взноса — 22% от зарплаты. Учитывая, что "минималка" в 2017 году — 3200 гривен, а размер взноса для "спящих предпринимателей" — половина от минимального, всем предпринимателям с нулевым доходом придется платить 352 грн.

Новый налог на пенсии

С началом 2017 года, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", система начисления пенсий изменится. 1 января 2017 года запускается накопительная система выплаты пенсий: каждый украинец моложе 35 лет начнет отчислять часть своей зарплаты. Собранные средства можно будет потратить после выхода на пенсию. Гражданам младше 35 лет придется в 2017-м дополнительно платить 2%, а в 2022-м — 7% от зарплаты. Украинцы старше 35, но младше 55 лет могут добровольно присоединиться к накопительной системе и выплачивать взносы.

Но вместе с тем будут проводиться и отчисления по солидарной пенсионной системе.

Большинство студентов останется без стипендий

С 1 января 2017 года существенно сократилось число получателей стипендий, но при этом размер стипендии вырос. Так, если в 2016 году студенты получали минимум 840 грн, то с нового года — 1100 грн, при этом повышенная стипендия составит 1600 грн, то есть, в размере прожиточного минимума.

Теперь помощь от государства получат максимум 40% студентов (по рейтинговой системе), а не две трети. Кроме того, в рамках стипендиальной реформы стипендии разделятся на два вида: социальные (для социально незащищенных студентов — выходцев из малообеспеченных семей, льготников и т.п.) и академические (за заслуги в учебе).

Акцизы на алкоголь, сигареты и топливо

В бюджете на 2017 год предусмотрено повышение акцизов на сигареты и алкоголь. На сигареты специфичная ставка составила 40%, а адвалорная ставка осталась без изменений.

На алкогольные и слабоалкогольные напитки налог вырос на 20%, крепленые и игристые вина — на 12%.

Важной налоговой новацией является также отмена так называемого розничного акциза с нефтепродуктов. Теперь ставка с розничных продаж будет заложена в общие налоги на топливо. Соответственно, с 1 января 2017 года на бензин вводится ставка 213,5 евро/1 тыс. л, на сжиженный газ 52 евро/1 тыс. л, что примерно в 1,5 раза больше, чем в 2016 г.

Отменен "плавающий" акциз на дизельное топливо и установлен единый акциз — 139,5 евро/1 тыс. л.

Отменен пенсионный сбор при покупке валюты

С 1 января отменен 2% пенсионный сбор при покупке валюты для граждан. Об этом говорится в законопроекте №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

Помимо сбора отменена и сама ставка, которая составляла 2% от суммы покупаемой валюты.

Снижение цен на лекарства

С 1 января государство начнет регулировать цены на некоторые лекарства — в частности, на препараты против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, что должно обеспечить снижение цен на них.

Так, Кабмин установит предельные цены на эти лекарства на уровне не выше, чем в соседних странах (Польше, Латвии, Словакии, Венгрии, Чехии). На возмещение за счет государства стоимости лекарств в бюджете на следующий год предусмотрено 500 млн грн, еще 632 млн грн заложено на возмещение стоимости инсулина.

Новые налоги для автомобилистов

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки к Налоговому кодексу Украины, согласно которым вводится транспортный налог, новый акцизный сбор на автобусы и грузовой транспорт, акциз на электродвигатели, а также возобновлен акцизный сбор на переоборудованные автомобили.

Согласно нововведениям, владельцы автомобилей с объемом бензинового или дизельного двигателя более 3 тысяч куб. см и не старше 5 лет будут обязаны уплачивать годовой налог в размере 25 тысяч гривен.

С 1 января вводится новый акциз на автобусы и грузовые автомобили. На новые автобусы акциз установлен в размере 0,003 евро за 1 куб. см двигателя, на подержанные — в размере 0,007 евро за 1 куб. см. Причем на автобусы, которые эксплуатировались более 8 лет, ставка налога повышается в 20 раз.

На новые грузовики, в зависимости от тоннажа, ставка акциза устанавливается на уровне от 0,01 евро до 0,016 евро за 1 куб. см. На автомобили, использованные не более 5 лет, ставка акциза возрастает в два раза, а на использованные более 8 лет — в 20 раз.

Также попадут под налогообложение электромобили. Ставка акциза за один электродвигатель составит 109 евро. Кроме того, в зависимости от объема двигателя и срока эксплуатации увеличится акцизный сбор на легковые автомобили.

Вновь будет взиматься акциз на переоборудованные легковые автомобили, которые были ввезены как коммерческие, то есть без уплаты акциза. В качестве компенсации роста налогов правительство отменило сбор за первую регистрацию автомобиля, который в зависимости от объема двигателя составлял от 3,82 до 69,99 гривны за 100 куб. см.

Лимит на наличные расчеты физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о снижении с 4 января 2017 граничной суммы расчетов наличными с участием физических лиц в течение одного дня с 150 тыс. до 50 тыс. грн. То есть, других законных способов осуществления физическими лицами покупок на сумму свыше 50 тыс. грн, кроме как перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте), не будет.

По безналичным расчетам никаких ограничений нет. Более того, банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

Платные телеканалы

1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)".

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Согласно закону, медиагруппы смогут требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях (до этого кабельщики были обязаны в соответствии с УПУ транслировать их бесплатно). Расходы провайдеров вырастут, а вместе с ними — и абонплата для потребителей.