Мы выживаем, нас выживают. Социалка, что ждет украинцев в 2017 году?

Денис Гаевский — обозреватель, для РИА Новости Украина

Согласно заявлений власть имущих, в 2017 "жить станет лучше, жить станет веселее". Объявлено, что ВВП продемонстрирует рост в целых 3%. Сколько лет понадобится с такими темпами, чтобы достигнуть показателя 2013 в $183 млрд с нынешних $90 млрд – вопрос, пожалуй, риторический. Хотя, если "патриотическая общественность" считает, что ВВП – это Путин, то сей показатель можно загнать в полный ноль…

Если говорить серьезно, то предпосылки для хотя бы минимального экономического роста отсутствуют. Кроме, разве что роста цен на мировых рынках на экспортируемое Украиной сырье – но это фактор несистемный, то бишь тот, на который правительство повлиять не сможет. О пресловутом притоке иностранных инвестиций (помимо, докапитализации иностранных банков), представлявшем даже в лучшие времена реинвестиции из оффшорных юрисдикций ранее выведенных капиталов, и говорить нечего – даже планы приватизации в 2014-2016 полностью провалены. Внутренний же рынок продолжит прогнозируемо сжиматься. И главная причина этого – падение покупательной способности населения из-за роста коммунальных тарифов.

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Ставшие притчей во языцех тарифы продолжат стремительный рост в 2017. С 1 марта ожидается очередное повышение стоимости электроэнергии на 25-30%, которая в т.ч. закладывается в себестоимость холодного водоснабжения. Вероятнее всего, вырастет цена и на природный газ – с нынешних 6,9 тыс грн за тысячу "кубов" до 9,5 тыс грн, исходя из заложенной в госбюджете цены импорта ($240), курса доллара (27,2 грн – оптимистично, однако), плюс расходы на транспортировку и налоги. Значит, пропорционально повысится стоимость горячей воды. Как при таких раскладах удерживать инфляцию на уровне 8,1% – одному Гройсману известно.

В общем, не пройдет и двух месяцев, а "правительство технократов", НБУ и международные рейтинговые агентства традиционно начнут пересматривать прогнозы роста экономики в сторону понижения, а индекса потребительских цен в сторону повышения.

Тем более, главный финансовый документ государства на 2017 год, "честный" гройсмановский бюджет, никоим образом не стимулирует расширенное воспроизводство. Помимо того, что Минфин никогда не отличался навыками качественного бюджетного планирования (закладывая нереальные доходы и скрывая очевидные "дыры"), государственные бюджеты последних лет традиционно содержат дисбалансы в сторону национальной обороны (на уровне 5,1% от ВВП – на уровне Израиля и ОАЭ), а также обслуживания и возврата внешних займов. Суммарно данные бюджетные статьи составляют 45% общих государственных расходов в 2017. Голубая мечта правящего класса – чтобы этот высокодоходный бизнес в виде конфликта на Донбассе не заканчивался никогда.

Отдельно стоит сказать, что у государства практически не осталось никаких других методов наполнения бюджета, окромя фискальных – выдавливания последних соков из населения и остатков бизнеса (отмена спецрежима НДС для аграриев, повышения ренты, акцизов и т.д.), а также инфляционных – увеличение гривневых поступлений в бюджет путем девальвации. Причина состоит в обвальной "декоммунизации" перерабатывающей промышленности и транзитной инфраструктуры. Характерный пример – "эффективные менеджеры" "Нафтогаза Украины" и Кабмина проиграли борьбу за транзит российского газа в Европу, а потому после ратификации Анкарой соглашения о "Турецком потоке" был отменен тендер на 4 млрд грн по модернизации украинской ГТС. Таким образом, единственная спасительная ниточка, после потери российского рынка сбыта, для производителя соответствующего оборудования – Сумского НПО им. Фрунзе – оказалась перерезана. Завод можно распиливать на металлолом, а трудовой коллектив в 7-8 тысяч человек отправлять на вольные хлеба.

Небезынтересно, что степень износа объектов украинской энергетики при "реформаторе" Демчишине превысил 82%. Это говорит о том, что в 2017 повышается риск инфраструктурных происшествий и техногенных катастроф. До развала систем жизнеобеспечения, думается, пока не дойдет – но для нынешней власти просто не существует антирекордов, которые невозможно не побить.

В общем, социально-экономический прогноз на 2017 очевиден – продолжение сокращения экономики и тарифного геноцида, урезание социального пакета в виде здравоохранения и образования (в т.ч. путем "децентрализации"), продолжение деиндустриализации и депопуляции, а также рост количества чрезвычайных происшествий техногенного характера.

Фактором неопределенности остается и внешняя среда. Во-первых, каждый последующий кредитный транш выделяется Киеву со все большим скрипом. Неблагоприятное для Киева изменение внешнеполитической конъюнктуры ставит под огромный вопрос внешнее финансирование в 2017. Во-вторых, есть немалая вероятность того, что Высокий суд Лондона и Стокгольмский арбитраж обяжут Украину выплатить миллиарды долларов российской стороне по "долгу Януковича" в $3 млрд и по газовым контрактам 2009 года соответственно.

Единственным условным позитивом можно считать поднятие минимальной заработной платы до 3200 грн. Но и в данном случае не обходится без "зрад" – львиная доля повышения будет "съедена" урезанием субсидий, повышением акцизов, инфляцией и девальвацией (именно через монетарный фактор – увеличение денежной массы в обороте). К тому же неизбежно последуют сокращения – в частном секторе из-за увеличения отчислений по ЕСВ, а в государственном – по причинам "оптимизации" и перекраивания бюджетного "тришкиного кафтана".

Что касается пенсионного обеспечения, то размер пенсий вырастет всего на 10% в конце 2017 года. На большее рассчитывать объективно невозможно, принимая во внимание, что "команда европейских профессионалов" в 2016 году умудрилась обрушить дефицит Пенсионного фонда с 80 млрд до 145 млрд гривен.

Соответственно, традиционное для послемайданного безвременья – "денег нет, но вы держитесь!". 2017 станет очередным годом выживания и обманутых надежд. Пока что Украина продолжает разбрасывать камни, уничтожая собственный экономический, социальный и инфраструктурный базис. Но неизбежно придет время собирать их вновь.