Рябцев снова о субсидиях: деньги из бюджета падают на счета монополистов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Правила поставок газа для населения в 2017-ом году году изменятся. Если сейчас топливо поставляет только "НАК "Нафтогаз", то с третьего квартала следующего года продавать его потребителям будут несколько трейдеров. Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион. По его словам, цена газа для населения будет такой, которую предложит трейдер.

В ноябре в рамках реформирования "Нафтогаза" правительство приняло решение о создании компании "Магистральные газопроводы Украины", которая станет оператором ГТС.

Ситуцию прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Что означает — цену будут предлагать трейдеры?

— Честно говоря, мне очень сложно представить, как это кто-то будет предлагать из трейдеров конечную цену потребителю, если он, например, живет в многоквартирном доме. Да, действительно, в Украине сейчас создан фактически рынок газа для промышленных потребителей, хотя и там остается очень много вопросов. Однако здесь это какое-то ноу-хау, мне даже очень сложно понять, каким образом все это будет осуществляться, особенно если учесть, что ведь мы не заключаем договора как жители многоквартирных домов или жители даже отдельно стоящих домов, непосредственно с поставщиками газа. Мы заключаем договора с облгазами или с горгазами. То есть, с компаниями, которые не добывают газ, а которые его предоставляют нам в качестве услуги, а не товара.

Тогда если трейдеры будут устанавливать цену, они будут ее устанавливать для кого? Для этих компаний, которые нам предоставляют услуги? Или для конечного потребителя, то есть для населения?

— Вот как раз это и непонятно. Кроме того, если за государством остается монополия на транспортировку газа трубопроводами, то эта цена, естественно, будет выше для потребителя, потому что за счет чего тогда будет экономить трейдер, если ему еще нужно будет заплатить монополисту за транспортировку этого газа, за его распределение и прочее. Здесь опять же намного больше вопросов, чем ответов. Тут одной фразой не обойтись, нужно понимать, что имел в виду вице-премьер, заявляя о создании такого рынка газа. Или, может, это то, что называлось в свое время "хотелками". Я бы тоже не прочь выбирать себе поставщика тех ЖКУ, за которые я сегодня вынужден платить практически втрое больше, чем это было полтора года назад. И перспективы, честно говоря, еще более неутешительные. Может быть это попытка успокоить в том числе общественность тем, что вот-вот у нас и здесь будет рынок, и благодаря этому рынку тарифы пойдут вниз. Но на мой взгляд, они не пойдут вниз, поскольку у нас тарифы не стимулирующие. Это означает, что поставщики сейчас заинтересованы в завышении собственных затрат, а не их сокращении. То есть, чем выше затраты трейдеров, в том числе на любые, которые можно списать на затраты, от проведения новогодних корпоративов до покупки елочек, то тем выше тариф для населения. Вот от этого губительного принципа необходимо уходить и как можно быстрее.

Кто будет определять трейдеров? Как их будет контролировать государство?

— Нет, контролировать государство не будет их, поскольку все-таки у нас рыночные отношения, существует соответствующая статья Хозяйственного кодекса, которая определяет, что цены на рынках определяются по согласию сторон. За исключением некоторых регулируемых цен и тарифов, которые должны находиться в ведении независимого регулятора, которым должна стать комиссия независимая по регулировании энергетики и коммунальных услуг.

Какие функции останутся у НАК "Нафтогаз" Украины?

— Я не думаю, что здесь НАК очень интересуют домохозяйства, поскольку здесь прибыль невысока, ответственность большая, значительно легче стричь денежку где-то в другом месте, например, обеспечивая поставки крупным предприятиям или обеспечивая транзит российских углеводородов по украинской территории. Здесь какого-то сопротивления явного, даже если будут предприниматься какие-то шаги в этом направлении, я не прогнозирую, поскольку все-таки нынешнее положение дел, когда топ-менеджмент "Нафтогаза" получает огромные суммы за свою работу, оно их в первую очередь и устраивает. Кто будет реформировать что-то, какой-то из рынков, в том числе и газовый, если это приведет к сокращению затрат, а то и к потере должности в результате реорганизации или разделения нефтегазового монополиста, которым является "Нафтогаз"?

По словам Владимира Кистиона, до конца первого квартала 2017 года в Украине нужно "запустить рынок природного газа, монетизировать выплаты, которые осуществляются за счет государственного бюджета в виде компенсации потребителям — субсидий, льгот и тому подобное". Насколько это вероятно? РИА Новости Украина Евгений Котенко Землянский: сейчас нет препятствий для покупки газа у "Газпрома"

— Да, нужно. Так на то она и исполнительная власть, чтобы не рассказывать, что нам нужно делать, а именно монетизировать льготы и, безусловно, то, что было принято этим же правительством и его предшественниками, кстати, не намного же поменялся состав прошлый и нынешний, это просто ужасно, поскольку у нас фактически сейчас вместо стимулирования энергосбережения, то есть выплаты непосредственно потребителям услуг, населению, что позволил бы сохранять энергию на эти деньги, они просто перечисляются из бюджета, то есть вынимаются из кармана налогоплательщиков, на счета энергетических монополистов. Если бы органы исполнительной власти не хотели бы реализовать такую схему, они бы на нее не пошли. А здесь звучат призывы, что ее нужно изменять в первом квартале 2017-го года. А почему вы не изменили ее в четвертом квартале 2016-го? Что этому помешало?

Ранее экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в эфире "ГС" заявил, что это недопустимо, когда один человек должен оплачивать жилищно-коммунальные услуги за еще четырех, нуждающихся в субсидии.

Также эксперт по вопросам бюджетной политики Людмила Супрун заявила, что в бюджете есть ресурсы, чтобы обеспечить все социальные стандарты.