Как жить будем? Госдолг Украины - это 70% ВВП

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Все государства делают долги, а некоторые — давно живут в долг. Например, государственный долг США уже превысил 100% ВВП, то есть по размеру больше годового валового продукта американской экономики, а в марте 2017 года уже новой администрации придется предложить сенаторам новый потолок государственного долга.

К сожалению, Украина — это не США. Украинская экономика с 2014 года укрепилась в статусе сырьевой, резко сократив высокотехнологичное производство. И уровень госдолга Украины не сопоставим за исключением качественной оценки в виде соотношения обязательств государства к стоимости продукта, производимого экономикой. И если в разрешении долговой проблемы США заинтересован весь мир, то проблемы Украины — это исключительно проблемы Украины.

Долги нового года

В 2017 году Украине предстоит выплатить первые платежи перед МВФ по траншам, полученным в 20014 году. Помимо этого, предстоят платежи по выплате процентов по обязательствам, реструктуризированным в 2015 году. В общем предстоит погасить порядка 3 миллиардов долларов государственного долга.

При этом, поступления валюты в Украину, которые бы можно было направить на внешние выплаты, будет традиционно недостаточным. В 2017 году отрицательное сальдо торгового баланса (когда импорт превышает экспорт) достигнет серьезных размеров. Это значит, что валютные поступления в Украину будут намного меньше, чем отток валюты из Украины. Значит, накопить валюту в резервах НБУ будет сложно, и выплаты придется проводить любой ценой.

Экономист и публицист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов отмечает, что в 2017 году Украине придется выплатить несколько миллиардов долларов по внешним обязательствам.

"Нагрузка по обслуживанию и погашению госдолга становится очень тяжелой. В 2016 году выплаты были в пределах 99 млрд, а в следующем — больше 110 млрд гривен, что составляет уже седьмую часть госбюджета. В 2017 году Украине нужно будет выплатить 2,8 млрд долларов по внешним обязательствам и еще миллиард — это погашение части займа МВФ, который брал Яценюк в 2014 году. Это чревато снижением золотовалютных резервов, но это будет некритично", — отметил Блинов.

В свою очередь, экс-министр экономики Украины, финансовый эксперт Виктор Суслов считает, что в условиях нарастающего отрицательного торгового баланса сложно будет проводить выплаты по внешним обязательствам без кредитов МВФ.

"Есть все основания считать, что полученный в сентябре транш МВФ был последним в рамках действующей программы EFF. Скорее всего, больше траншей по ней не будет, потому что в Украине идет разгул коррупции. Последние коррупционные скандалы затрагивают и высшее руководство государства. В этих условиях доверие к Украине продолжает падать и тратить деньги на поддержку страны, которая, вероятно, расходует их ненадлежащим образом, ни западные страны, ни Международный валютный фонд, не будут. Сможет ли Украина обойтись без этих займов при падающей поддержке запада? Конечно, не сможет. При том, что отрицательное сальдо нашего торгового баланса остается чрезвычайно большим, и по прогнозу будет только увеличиваться", — прогнозирует Суслов.

Сколько стоит госдолг?

Долги были бы очень хорошим средством восполнить недостаток денег, если бы их не нужно было потом отдавать. В середине "нулевых" Украина довольно успешно расплатилась с долгами, сделанными в 1990х годах, чтобы начиная с 2008 года выйти на очередной цикл наращивания государственного долга. В отличие от предыдущих периодов нынешняя долговая история идет на фоне кризиса украинской экономики.

В 2008 году премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала Меморандум с МВФ, получив "скромные" почти 7 миллиардов долларов траншей из 16,5 млрд кредита stand by, которые были истрачены на поддержание политического имиджа Тимошенко, которая громко пообещала "не пустить на порог" мировой кризис 2008 года. В итоге, кредит МВФ частично пошел в золотовалютные резервы, а часть — на спасение "Укргазбанка", который по нынешней практике был бы просто закрыт. А часть транша была направлена на выплаты бюджетникам и пенсионерам, чтобы не сорвать результаты будущей президентской кампании Юлии Тимошенко.

Расплачиваться за президентские амбиции экономике Украины пришлось довольно быстро: в 2012-2013 годах правительство Украины столкнулось с необходимостью осуществить крупные выплаты по статье госдолга, которые "подросли" после займов Тимошенко.

Кредиты МВФ, которые правительство Яценюка привлекло в 2014-2015 годах, сыграют с госбюджетом Украины злую шутку, но не в 2017 году, а в период с 2018 по 2020 годы, когда на погашение как внешнего, так и внутреннего долга придется тратить седьмую частью госбюджета.

По мнению Андрея Блинова, чтобы избежать этих выплат вероятны новые переговоры по реструктуризации госдолга.

"Вероятно, ближе к концу 2017 года правительством будет снова зондироваться тема о реструктуризации госдолга. Начиная с 2018 года, запланированы масштабные выплаты по госдолгу, включая еврооблигации, реструктуризированные Арсением Яценюком и Натальей Яресько в 2015 году", — прогнозирует аналитик.

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Государственный долг в 2016 году внепланово вырос на 112 миллиардов гривен за счет обязательств государства по докапитализации "ПриватБанка". Решение о национализации банка сопровождалось объяснением этого шага как необходимого для спасения "Привата", у которого на момент принятия решения — 18 декабря 2016 года — дефицит капитала составил 148 млрд гривен. При этом, бывшие владельцы банка взяли на себя обязательства внести 36 млрд грн, а остальное будет проводиться за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма, фактически — эмиссии гривны. У выпущенных ОВГЗ длительный срок обращения, но и эти бумаги когда-то придется погашать.

Пока долговая история государства развивается по замкнутому кругу — одолжили, потратили (как правило, неизвестно на что), выплатили "кровные", параллельно одолжили еще. Нет ни логики ни системы в этих заимствованиях. И только наличность на руках представителей власти растет как снежный ком.